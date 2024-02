Le nuove stanze panoramiche del Veneto

Un progetto rivoluzionario per il turismo sostenibile e accessibile

VENETO. Nel panorama turistico delle montagne venete si profila un’innovativa aggiunta: le stanze panoramiche temporanee. Approvate di recente dal Consiglio Regionale, queste strutture promettono un’esperienza unica, all’insegna della sostenibilità e dell’accessibilità.

L’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, esprime entusiasmo riguardo a questa iniziativa che, inserita nel quadro della legge regionale del 2013 sullo sviluppo e la sostenibilità del turismo, apre nuovi orizzonti per il settore.

“Non si tratta solo di offrire lusso in alta quota, ma di permettere a tutti di vivere l’incanto delle nostre montagne in modo sostenibile e inclusivo”, sottolinea Caner. Le stanze panoramiche, realizzate con materiali ecologici e completamente rimovibili, rappresentano un’opportunità per arricchire l’offerta turistica veneta, soprattutto in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Ciò che rende questo progetto ancora più significativo è l’attenzione all’inclusività. Le stanze panoramiche saranno accessibili anche a persone con disabilità, offrendo loro la possibilità di godere dei magnifici panorami delle Dolomiti senza alcuna limitazione. “Siamo determinati a fare in modo che nessuno sia escluso dall’opportunità di vivere la bellezza delle nostre montagne”, afferma Caner.

Queste nuove strutture non solo arricchiranno l’esperienza turistica, ma rappresentano anche un passo avanti verso un turismo più rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. Con la loro realizzazione, il Veneto si pone all’avanguardia nel promuovere un turismo slow e sostenibile, che valorizza le risorse naturali senza comprometterle per le generazioni future.

Le stanze panoramiche in alta quota sono destinate a diventare una nuova attrazione per i visitatori provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza indimenticabile e in armonia con la natura.