Le 30 azzurre per la Women’s Six Nations

Il Coach dell’Italrugby Giovanni Raineri ha scelto le 30 azzurre per la prossima Guinness Women’s Six Nations.

A pochi giorni dall’ultima sfida dell’Italrugby maschile che sta facendo un percorso insperato inizialmente, arrivano le convocazioni anche per la Nazionale femminile. Sono 30 le azzurre scelte da Coach Giovanni Raineri e dal suo staffper partecipare all’edizione 2024 del Guinness Women’s Six Nations.



Si tratta di un gruppo variegato che sa integrare esperienza (come quella di Lucia Gai, pilone del Valsugana Rugby Padova che con 95 caps è la giocatrice più presente in maglia Azzurra tra quelle del gruppo) e freschezza. A guidare ancora una volta le Azzurre sarà la capitana Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova, 65 caps).



L’Italia scenderà in campo allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma il 24 marzo alle 16:00 (in diretta su Sky Sport) per la prima giornata del Sei Nazioni. Avversaria delle ragazze di coach Raineri sarà l’Inghilterra, finalista alla Coppa del Mondo 2022 e vincitrice del Torneo continentale dal 2019 al 2023.



Successivamente le Azzurre se la vedranno con Irlanda (il 31 marzo), Francia (9 aprile) Scozia (di nuovo al Lanfranchi, il 20 aprile) e Galles (il 27 aprile).

La rosa delle 30 azzurre per la Women’s Six Nations

AVANTI

– Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais)

– Alice CASSAGHI (CUS Milano Rugby)

– Giulia CAVINA (CUS Milano Rugby)

– Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

– Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain)

– Giada FRANCO (Rugby Colorno)

– Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova)

– Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

– Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

– Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

– Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby)

– Alessia PILANI (Rugby Colorno)

– Sara SEYE (Ealing Trailfinders)

– Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby)

– Emanuela STECCA (Villorba Rugby)

– Sara TOUNESI (Sale Sharks)

– Silvia TURANI (Harlequins)

– Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

– Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

TREQUARTI

– Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

– Micol CAVINA (Villorba Rugby)

– Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby)

– Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina)

– Veronica MADIA (Grenoble Amazones)

– Aura MUZZO (Villorba Rugby)

– Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

– Beatrice RIGONI (Sale Sharks)

– Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

– Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

– Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

I prossimi impegni

Guinness Women’s Six Nations

Domenica 24 marzo 2024, ore 16:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Inghilterra

Domenica 31 marzo 2024, ore 16:00, Dublino, RDS Arena

Irlanda v Italia

Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Sabato 27 aprile 2024, ore 13:!5, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia