Si sono svolti i Laureus World Sports Awards 2024. Tra i vincitori Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, Jude Bellingham, Simone Biles e la Nazionale spagnola di calcio femminile.

MADRID – Ieri sera nella splendida cornice del Palacio de Cibeles di Madrid si sono svolti i Laureus World Sports Awards 2024, i premi per i migliori atleti dell’anno precedente.

La star di Hollywood Andy Garcia ha presentato la25esima edizione dell’evento alla presenza di grandi campioni del presente e del passato di tutti gli sport, ma anche nomi della moda, del cinema e dello spettacolo.

I premi vengono assegnati da una giuria composta da 69 grandi ex dello sport, tra cui gli italiani Alessandro del Piero, Francesco Totti, Alberto Tomba e l’ex pilota Giacomo Agostini.

Laureus World Sportsman of the Year: Novak Djokovic

Tra i vincitori di serata, il premio come sportivo dell’anno è andato per la quinta volta a Novak Djokovic (2012, 2015, 2016 e 2019), che ha così eguagliato Roger Federer.

A consegnare l’ambito premio è stato il il sette volte campione del Super Bowl, Tom Brady. L’attuale numero uno al mondo del tennis ha concluso il 2023 con tre dei quattro titoli più importanti del tennis maschile, perdendo solo a Wimbledon con Carlos Alcaraz e raggiungendo il record di 24 titoli del Grande Slam.

Queste le sue parole:

“Sono davvero felice di essere tra i grandi dello sport in qualità di vincitore, ma anche come sostenitore e ammiratore di Laureus Sport for Good poiché anch’io credo nel potere dello sport di fare la differenza nel mondo. Infine, questa statuetta Laureus è unica perché rappresenta qualcosa di più di un risultato sportivo. La missione Laureus di utilizzare lo sport come forza positiva cambia la vita da 25 anni e incarna i valori del suo mecenate fondatore, Nelson Mandela. Voglio aggiungere il mio sostegno a Laureus Sport for Good e al lavoro che stanno svolgendo per trasformare la vita in tutto il mondo”.

Laureus Sportswoman of the Year: Aitana Bonmatí

È stato Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, a consegnare il premio di sportiva dell’anno ad Aitana Bonmatí. La giocatrice spagnola del Barcellona nella scorsa stagione ha vinto tutto il possibile: il triplete in Spagna (Liga, Coppa della Reina e Champions League), il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda, il premio come miglior giocatrice del Mondiale, Pallone d’oro e The Best FIFA Football Awards 2023.

È stata anche la prima calciatrice a ricevere questo premio da quando è stato creato nel 2000. La spagnola ha commentato così il successo:

“È straordinario vedere l’elenco dei precedenti vincitori di questo premio. Da Serena Williams a Simone Biles, Lindsey Vonn, Naomi Osaka e la vincitrice dello scorso anno Shelly-Ann Fraser-Pryce, sono tutte atlete incredibili che non solo hanno eccelso negli sport prescelti, ma sono stati modelli incredibili per le generazioni più giovani di giovani donne e ragazze. Essere la prima calciatrice a vincere questo premio lo rende ancora più speciale e spero di rappresentare il mio sport nello stesso modo in cui hanno fatto quei grandi campioni”.

Laureus World Team of the Year Award: Nazionale femminile spagnola di calcio

Trainate da una super Aitana Bonmatí, ma anche dalla sorpresa Salma Paralluelo, la Nazionale femminile spagnola di calcio si è aggiudicata il premio di squadra dell’anno. Le vincitrici dell’ultima Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda e della prima UEFA Women’s Nations League sono state premiate da Alessandro Del Piero e da Martina Navratilova. Si tratta della prima volta che una squadra femminile vince il prestigioso premio.

Laureus World Breakthrough of the Year Award: Jude Bellingham

A pochi chilometri dallo Stadio Bernabeu, dove il giovane inglese gioca con il Real Madrid, è stato il vincitore dello scorso anno del premio Breakthrough of the Year, Carlos Alcaraz, a consegnare il Laureus a Jude Bellingham.

Dopo il suo trasferimento estivo dal Borussia Dortmund poco prima del suo ventesimo compleanno, Bellingham ha segnato 10 gol nelle sue prime 10 partite da titolare ed è uno dei punti di forza per i Los Blancos.

Laureus World Comeback of the Year Award: Simone Biles

La vincitrice di tre edizioni dei Laureus come Sportswoman of the Year (2017, 2019, 2020) Simone Biles torna a vincere il premio ma questa volta come Comeback of the Year. La pluricampionessa della ginnastica aveva lasciato le Olimpiadi di Tokyo 2020 per prendersi una pausa durata quasi due anni. Il suo rientro è stato trionfale con quattro medaglie d’oro ai Campionati mondiali di ginnastica artistica ad Anversa, in Belgio. Il risultato non è stato strabiliante solo per il successo, ma soprattutto per l’ispirazione che ha dato.

Laureus Sport for Good Award: Fundación Rafa Nadal

Il Laureus Sport for Good sostiene oltre 300 programmi in tutto il mondo sfruttando il potere dello sport per cambiare la vita dei giovani bisognosi. Il premio è stato consegnato alla Fundación Rafa Nadal, che utilizza lo sport e l’istruzione per ispirare oltre 1.000 giovani nelle comunità economicamente svantaggiate in Spagna e India.

Rafa Nadal è stato lui stesso cinque volte vincitore in tre diverse categorie – Sportivo dell’anno, Rivelazione dell’anno e Ritorno dell’anno.

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Diede de Groot

Diede de Groot è diventata la seconda stella del tennis su sedia a rotelle – dopo il successo di Esther Vergeer nel 2008 e nel 2002 – a vincere il Laureus World Sportsperson of the Year con un Disability Award. De Groot faceva parte di una rosa di sei candidati selezionati dal Comitato Paralimpico Internazionale. L’olandese ha guadagnato il premio dopo uno storico 2023 in cui ha esteso la sua serie senza sconfitte a 127 partite, conquistando il terzo Grande Slam consecutivo nel calendario, un’impresa senza eguali nella storia del tennis.

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award: Arisa Trew

Arisa Trew, la tredicenne star australiana dello skateboard, ha fatto la storia nel 2023 quando è diventata la prima pattinatrice donna a realizzare un 720 (due rotazioni complete) nello skateboard verticale in competizione. Questa impresa storica l’ha resa la prima skateboarder donna a vincere il premio Action World Sportsperson of the Year.

Photo Credits: laureus.com