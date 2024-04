Landscape Festival: promozione della cultura e del paesaggio

Il Landscape Festival 2024 a Bergamo offre una piattaforma internazionale per esplorare nuove prospettive nella progettazione del paesaggio, affrontando il tema cruciale “Facing the crisis”.

BERGAMO – Bergamo Alta, con la sua suggestiva cornice, sarà ancora una volta il palcoscenico del Landscape Festival, che si terrà dal 6 al 22 settembre. Quest’anno segna il quattordicesimo anniversario consecutivo di questo evento internazionale, dedicato alla promozione della cultura e della progettazione del paesaggio. Organizzato dall’associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo, il festival offre un calendario ricco di eventi e iniziative che promettono di ispirare e arricchire coloro che si interessano al mondo del paesaggio.

Il programma del festival include una serie di appuntamenti educational rivolti ai professionisti del settore, come architetti, paesaggisti, ingegneri, avvocati, agronomi, botanici, giardinieri e plant designers. Questi incontri offrono crediti formativi e rappresentano un’opportunità preziosa per aggiornarsi sulle ultime tendenze e scoperte nel campo della progettazione del paesaggio.

Uno dei momenti clou del festival è il tradizionale meeting internazionale, che si terrà il 20 e 21 settembre. Questo evento finale riunisce progettisti di fama mondiale per un’occasione unica di networking, scambio e confronto sulle sfide e le opportunità nel campo del paesaggio.

Il tema del Festival

Quest’anno, il tema centrale del Landscape Festival è “Facing the crisis”. In un’epoca segnata da pandemie, conflitti e emergenze ambientali, è più importante che mai trovare nuove soluzioni e percorsi per affrontare positivamente le sfide e favorire la rigenerazione delle nostre società. I momenti di formazione offriranno spunti di riflessione sul valore sociale ed etico della progettazione del paesaggio in questo contesto di crisi globale.

Gli appuntamenti principali del festival

Lectio Magistralis: L’evento di apertura del festival, dedicato al tema “Facing the crisis”, si terrà il 6 settembre presso la Sala dei Giuristi di Bergamo. Rivolto ai dirigenti degli Assessorati del verde dei Comuni Italiani, l’incontro offre un’opportunità per esplorare le sfide e le opportunità nella progettazione del paesaggio contemporanea.

Université D'été: Previsto per il 13 settembre presso il Monastero di Astino, questo incontro è dedicato a coloro che si occupano del paesaggio dal punto di vista legale. Attraverso discussioni e sessioni pratiche, i partecipanti esploreranno il ruolo del progetto paesaggistico come cultura e soggetto giuridico.

Garden Masterclass: Un workshop pratico che si terrà il 18 settembre presso il Monastero di Astino, guidato dall'esperto Nigel Dunnet. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare la progettazione del paesaggio attraverso una visione concettuale e scientifica.

International Seminar: In programma il 19 settembre presso la Sala Alfredo Piatti, questo seminario esplorerà le dinamiche e le sfide che i grandi centri dovranno affrontare nel prossimo futuro, con un focus sulla relazione tra ambiente urbano, aree verdi e società.

Landscape Talk: Incontri dedicati alla cultura e al progetto del paesaggio, rivolti a professionisti, studenti e appassionati del settore.

Infine, il International Meeting of Landscape and Garden, l’evento di punta del festival, si terrà il 20 e 21 settembre presso il Teatro Sociale di Bergamo. Qui, esperti di landscaping condivideranno le loro esperienze e filosofie progettuali, offrendo un’ispirazione preziosa per affrontare le sfide attuali e future nel campo del paesaggio.