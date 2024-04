In 113 al via del 40° Rally della Marca 

Saranno 113 gli equipaggi al via del 40° Rally della Marca, seconda gara del Trofeo Italiano Rally che si svolgerà nella zona di Valdobbiadene.

VALDOBBIADENE – Sono 113 gli equipaggi che saranno in gara venerdì 26 e sabato 27 aprile in occasione del 40° Rally della Marca, seconda gara del Trofeo Italiano Rally e prima prova della Coppa Rally di Zona 4, e del 2° Rally della Marca Storico. La corsa organizzata da Giandomenico Basso insieme alla Scorzè Corse Asd avrà base a Valdobbiadene.

Nella gara moderna, in cui saranno 79 i partenti, spiccano i nomi dei piloti in lotta per il Trofeo Italiano Rally, come quelli del leader della classifica, il molisano Giuseppe Testa (Skoda Fabia RS Rally2), e del suo inseguitore, il biellese Corrado Pinzano (Volkswagen Polo R5).

Da non sottovalutare nemmeno quelli del milanese Simone Miele (Skoda Fabia RS Rally2) e del vicentino Paolo Menegatti (Skoda Fabia RS Rally2). Molti anche i pretendenti alla Coppa Rally di Zona 4, fra i quali non si possono dimenticare il vicentino Manuel Sossella (Skoda Fabia RS Rally2), l’asolano Rudy Andriolo (Skoda Fabia Rally2 evo), il bellunese Giacomo Pasa (Skoda Fabia Rally2 evo) e il veronese Federico Bottoni (Skoda Fabia RS Rally2) oltre al sei volte campione sloveno Rok Turk (Hyundai i20 Rallu2) Tutti lotteranno per la vittoria: fra questi, solo Sossella ha già trionfato al Rally della Marca essendosi portato a casa l’edizione 2018.

La Rally2 è la classe con più presenze grazie alle 19 vetture al via, seguita dalla Rally4 con 15 auto e dalla Rally5 con 9 iscritti. Nella Rally4, valida come seconda tappa del Pirelli STAR Rally4 – Asfalto, si presentano al via alcuni dei migliori asfaltisti italiani. L’elenco iscritti è impreziosito dai nomi del bresciano Gianluca Saresera (Peugeot 208), dell’emiliano Lorenzo Grani (Peugeot 208) e del vicentino Nicola Cazzaro (Peugeot 208), ma attenzione anche allo sloveno Martin Čendak (Opel Corsa) e al toscano Paolo Moricci (Renault Clio). Non mancherà il trentino Geronimo Nerobutto (Peugeot 208), impegnato nell’Europeo Rally Junior con i colori di ACI Team Italia.

Le 33 auto che daranno vita al 2° Rally della Marca Storico saranno guidate da alcuni dei migliori specialisti italiani. A spiccare nell’elenco iscritti è il nome del valdobbiadenese “Tony” Fassina (Lancia Stratos), campione europeo e tre volte italiano, fermato da un problema tecnico alla sua Stratos quand’era in lotta per la vittoria. A difendere il successo del 2023 sarà chiamato Andrea Biasiotto (BMW M3 E30), anche lui valdobbiadenese: se la dovrà vedere con il veneziano Alessandro Ferrari (Lancia Delta HF Integrale 16V), terzo l’anno scorso, e con la Lancia Rally 037 del padovano Adriano Lovisetto. Attenzione anche allo jesolano Matteo Bergamo (BMW M3 E30), reduce dalla vittoria al 1° Rally Tuscany Storico in febbraio, e allo scledense Andrea Smiderle (Posche Carrera RS).

