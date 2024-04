Endocrinologia: affrontare i problemi del sistema ormonale

Nel team dell’Ospedale Villa Salus anche la prof.ssa Carla Scaroni, ordinaria dell’Università di Padova.

MESTRE – L’endocrinologia, una parte della medicina spesso poco conosciuta dal grande pubblico, riveste un ruolo cruciale nella gestione di una vasta gamma di condizioni mediche. Dai problemi comuni come i noduli tiroidei all’obesità, dall’osteoporosi alle malattie rare come i tumori ipofisari, gli endocrinologi sono all’avanguardia nella diagnosi e nel trattamento di disturbi che coinvolgono il sistema endocrino, responsabile della produzione e regolazione degli ormoni nel corpo.

Secondo la prof.ssa Carla Scaroni, esperta di fama internazionale nel campo dell’endocrinologia e malattie del metabolismo, i problemi legati agli ormoni sono estremamente diffusi nella popolazione. Il suo lavoro presso l’Ospedale Villa Salus e l’Università di Padova ha contribuito in modo significativo alla comprensione e alla gestione di queste condizioni complesse.

La gamma di disturbi trattati dagli endocrinologi è vasta e variegata. Dai problemi legati alla tiroide, che colpiscono fino al 50% della popolazione, all’autoimmunità tiroidea che interessa fino al 10-20% delle persone, gli endocrinologi affrontano anche problemi di obesità che influenzano decine di migliaia di individui, spesso associati a disabilità motorie. Inoltre, problemi come l’aumento del danno cardiaco e metabolico, l’ipertensione, le alterazioni del ciclo mestruale nelle donne giovani e l’uso diffuso di cortisone, un ormone sintetico, sono tutti domini in cui gli endocrinologi giocano un ruolo chiave nel trattamento e nella gestione.

La peculiarità della disciplina endocrinologica risiede nella sua interconnessione con molte altre specialità mediche. Gli ormoni influenzano una vasta gamma di processi biologici in tutto il corpo, e di conseguenza gli endocrinologi devono lavorare a stretto contatto con specialisti di altre branche, come ortopedici, cardiologi, oncologi, ginecologi, reumatologi e radiologi, per fornire una cura completa e integrata ai pazienti.

Un aspetto cruciale della pratica endocrinologica è la gestione delle malattie rare. Condizioni come i tumori ipofisari, i disturbi delle paratiroidi e le patologie delle ghiandole surrenali richiedono una conoscenza specialistica e un approccio personalizzato, spesso con tempi di diagnosi più lunghi a causa della loro rarità.

La prof.ssa Scaroni sottolinea l’importanza della collaborazione interdisciplinare e della condivisione delle conoscenze per migliorare la diagnosi e il trattamento delle malattie endocrine. Strutture come l’Ospedale Villa Salus offrono un ambiente ideale per questo tipo di approccio, consentendo agli specialisti di lavorare insieme per sviluppare percorsi di cura personalizzati e ottimizzati per ogni singolo paziente.