La veneziana Greta Collini argento agli Europei di fioretto Under 17

La fiorettista veneziana Greta Collini ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Europei Cadetti e Giovani iniziati oggi, con tre gare Under 17, a Tallinn in Estonia. L’atleta del DLF Venezia è stata sconfitta nel match che assegnava il titolo continentale da un’altra azzurra, Vittoria Pinna, per 15-13. La prestazione odierna della lagunare è stata caratterizzata da una grande tenuta mentale nei tanti match a eliminazione diretta vissuti sul filo dell’equilibrio e conquistati solo nelle fasi finali.

TALLINN – La gara di Greta Collini è iniziata al mattino con un girone da 5 vittorie e 1 sconfitta, buono per la 10a piazza nel seeding dell’eliminazione diretta. Regolata la serba Mila Zoric (15-4) nel primo incontro, la fiorettista lagunare ha avuto la meglio sull’ucraina Milana Stepovyk (15-9) nel tabellone delle 32. Degno di una sceneggiatura il match degli ottavi che l’ha vista contrapposta ad Amelie Tsang. L’inglese ha condotto dall’inizio, arrivando ad avere anche 5 stoccate di vantaggio. Sotto 13-10 (anche a causa di due cartellini rossi comminatigli dall’arbitro) Greta Collini è riuscita a pareggiare l’incontro sul 14-14 e ha infilare poi la stoccata della vittoria. Più complicato di quanto non dica il punteggio finale – 15-11 – anche l’assalto dei quarti di finale con la polacca Marta Jakubowska, rimasto in equilibrio fin quasi al termine. E un’altra battaglia, questa volta con l’ungherese Anna Kollar, è andata in scena in semifinale, con l’azzurra capace di superare la magiara per 15-12.

Foil Women In photo: COLLINI Greta ITA Photo Alegni/BizziTeam

In gara oggi a Tallinn c’era lo spadista trevigiano Dario Benetti che non è andato oltre la 28a posizione, superato nei sedicesimi dal francese Noam Duchene per 15-7. Proprio in questa gara l’Italia ha conquistato un’altra medaglia d’oro con Leonardo Cortini. Domani saliranno in pedana due compagni di sala di Dario Benetti a Scherma Treviso, Vittoria Lazzari ed Elia Pasin, rispettivamente nella spada e nel fioretto. Greta Collini e Dario Benetti saranno nuovamente impegnati dopodomani (giovedì) per le gare a squadre, competizione in cui la veneziana è campionessa europea in carica.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 SPADA MASCHILE – Tallin (EST), 21 febbraio 2023

Classifica (103): 1. Leonardo Cortini (ITA), 2. Szymon Wojciechowski (Pol), 3. Domonkos Pelle (Hun), 3. Alon Sarid (Isr).

Gli altri italiani: 10. Ettore Leporati, 28. Dario Benetti, 35. Cristiano Sena

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 FIORETTO FEMMINILE – Tallin (EST), 21 febbraio 2023

Classifica (76): 1. Vittoria Pinna (ITA), 2. Greta Collini (ITA), 3. Uliana-Dumitrita Josan (Mda), 3. Anna Kollar (Hun)

Le altre italiane: 13. Mariavittoria Berretta, 14. Sofia Giordani

Classifica (66): 1. Emese Domonkos (Hun), 2. Amalia Covaliu (Rou), 3. Anastasia Fusea (Rou), 3. Aurore Patrice (Fra)