Luke O’Nien: 1000 e 1 modi di fermare un contropiede

Championship, secondo campionato inglese, la nostra Serie B per intenderci. L’incontro è Sunderland-Bristol City. A un certo punto il Bristol parte con un pericoloso contropiede. In queste occasioni ogni gesto è lecito pur di non subire un gol, basta non essere troppo violenti, in fondo il cartellino giallo è già assicurato se dovessi toccare l’avversario.

Deve essere passato più o meno questo per la testa di Luke O’Nien, giocatore del Sunderland, ieri sera.

“In fondo devo solo fermarlo, perché non farlo in maniera originale?“

Eccoci quindi assistere a uno dei falli più divertenti di sempre: l’avversario corre, lui cerca di fermarlo, lo placca e gli si attacca al collo, fino a saltargli sulle spalle. Infine gli dà un bacio sulla guancia prima di scendere. Risate incredule dei telecronisti e del pubblico.

Right then, we’ve all established I’m an idiot 😂 So lets have some more fun….. Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys 😁❤️🤍 pic.twitter.com/KylwTd5PZr — Luke O’Nien (@LukeONien) February 19, 2023

Sui suoi Social poi commenterà:

