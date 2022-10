La Valle di Natale è solo in Val Gardena

Ortisei e Selva di Val Gardena si preparano a scaldare i giorni dell’Avvento e le festività natalizie, tra le montagne più belle delle Dolomiti.

Dal 2 dicembre all’8 gennaio (Ortisei) e dal 7 dicembre al 8 gennaio (Selva) la Val Gardena tornerà a essere la Valle di Natale – www.christmasvalley.it – con i suoi mercatini tradizionali, dove si possono acquistare prodotti dell’artigianato o gustare prelibatezze locali.

Tra le montagne più belle delle Dolomiti, Patrimonio Unesco, si potranno trascorrere giornate di festa e vacanze visitando i mercatini di Natale e partecipando agli eventi organizzati.

Ortisei, il Paese di Natale più esclusivo delle Alpi, raffinato ed elegante, ha tematizzato il proprio mercatino sui cinque sensi: la vista appagata dalle montagne e dalla bellezza del paese, l’udito dal silenzio e dalle musiche tradizionali, il tatto dai tanti oggetti dell’artigianato locale in mostra o in vendita e l’olfatto dal profumo dagli stand gastronomici.

Orari di apertura mercatino:

Dal ven. alla dom.: ore 11.00 – 19.00

S. Ambrogio 08.12.2022: ore 11.00 – 19.00

Vigilia di Natale 24.12.2022: ore 11.00 – 17.00

25.12.2022 & 01.01.2023 orario facoltativo

A Selva Val Gardena, invece, ecco il Mountain Christmas, con la sua striscia continua di luci lunga 350 metri, alla quale saranno appese piccole cabine di una funivia in legno. Ci saranno ovviamente anche stand dove gustare un vin brulè o un dolce di Natale, ammirando gli addobbi e ascoltando le melodie natalizie.

Orari di apertura mercatino:

07.12. – 11.12.2022: ore 15.00 – 19.00

16.12. – 18.12.2022: ore 15.00 – 19.00

23.12. – 08.01.2023: ore 15.00 – 19.00

Il periodo dell’Avvento è anche un momento ideale per sciare, con ottima neve e non troppa gente sulle piste. Inoltre, si potrà beneficiare di una proposta unica e speciale: il Dolomiti SuperPremière.

Dal 25 novembre al 24 dicembre 2022, con l’offerta Dolomiti SuperPremière 4 pernottamenti, 4 giorni di skipass e noleggio dell’attrezzatura sciistica, al prezzo di soli 3 giorni. Nelle scuole sci 3 ore consecutive di lezioni private, pagandone solo 2.

L’offerta è proposta da tutte le strutture alberghiere aderenti. Inoltre, la promozione diventa ancora più interessante se si sceglie la settimana: con 6 giorni pagati, ben altri 2 gratuiti.

La Val Gardena offre un’ampia area per gli sport invernali con 500 km di piste uniche, moderni impianti di risalita, 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste per lo sci di fondo e può essere scoperta a piedi, con gli sci o con lo slittino.

A disposizione ci sono oltre 7.000 m² di natura per ogni posto letto. Una vacanza invernale in Val Gardena riserva a ognuno di noi esperienze uniche: dalle sciate itineranti sul leggendario Sellaronda alle velocissime discese sulla famosa pista Saslong di Coppa del Mondo, dalle piacevoli escursioni gourmand sul Seceda fino alle passeggiate all’insegna del relax nel Parco naturale Puez-Odle. Con oltre 300 giorni di sole all’anno, gli ospiti possono godersi uno spettacolare panorama mozzafiato a 360° sulle Dolomiti sempre immersi nell’atmosfera alpina. Per la Valle di Natale: www.christmasvalley.it