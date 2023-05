La tenda retta

Si allarga a colpi di picchetti la protesta contro il caro affitti case universitarie e spuntano tende dopo Milano dove l’iniziativa della studentessa del Politecnico Ilaria Lamera ha dato il via, anche a Roma con alcuni studenti della Sapienza accampati davanti al Rettorato.

Il motivo di tante tende? È presto spiegato : si vuole denunciare attirando l’attenzione dell’impossibilità di avere a disposizione un appartamento in affitto causa prezzi improponibili, tanto per fare un esempio a Roma gli appartamenti disponibili costano in media 500 euro e gli studenti fuorisede sono circa 40 mila.

Milano e Roma come apripista ma le tende sono spuntate anche a Cagliari, Torino, Bologna, Firenze e Pavia e sembra che la macchia d’olio stia per allargarsi a dismisura.

Studenti costretti fare i pendolari con le inevitabili conseguenze o a trovare lavoretti per poter far fronte alle rette ma non basta, anche perché la situazione sembra essere fuori controllo pure da parte di quei piccoli atenei che erano riusciti a sottoscrivere accordi con i territori al fine di calmierare i prezzi.

E invece il mucchio selvaggio sembra farla da padrone, con una vera e propria giungla irriverente fatta da affitti stratosferici che impazzano mentre le tende aumentano.

La protesta sembra avere preso la classica piega del non ritorno a patto di avere concretamente risposte che possono passare dalla realizzazione di residenze universitarie fino ad arrivare ad incrementare il fondo di sostegno ai fuorisede, per il quale la legge di bilancio ha previsto solamente 4 milioni di euro, francamente poco di fronte al problema che appare di grandi dimensioni con ripercussioni che potrebbero diventare molto preoccupanti.

