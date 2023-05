Stati Generali della Natalità – terza edizione

Si terrà a Roma nei giorni 11 e 12 maggio la terza edizione degli Stati Generali della Natalità, due giorni di incontri e dibattiti sul tema della natalità.

Avete mai immaginato un mondo senza bambini?

Con l’attuale trend demografico, in pieno declino, lo scenario, apparentemente apocalittico, non è così fantasioso.

Senza bambini, tanto per fare degli esempi che diano concretezza alla visione, significa vivere senza la necessità di biberon, di prodotti per l’infanzia, di asili, di scuole, di insegnanti, di scuole di calcio e di danza, e poi di forza lavoro per contribuire alla spesa pubblica e al pagamento delle pensioni.

Per questo il tema della natalità è e sarà centrale per la ripartenza del nostro Paese, soprattutto ora che la pandemia ha peggiorato una situazione già drammatica di suo.

Ecco perché degli Stati Generali della Natalità.

Ecco perché tutti – politica, istituzioni, aziende, banche, media, mondo della cultura e dello spettacolo, società civile – hanno voce in capitolo: un figlio non è solo un “affare di famiglia”, un fatto privato, ma un investimento per il Bene Comune. Un figlio è di tutti e per tutti.

“Inverno demografico”, “culle vuote”: tante definizioni e poca concretezza, fino a ora, intorno a un tema da cui passa il futuro del Paese. Il declino demografico avviatosi dal 2015 è stato accentuato dagli effetti dell’epidemia Covid-19.

Il nuovo record di poche nascite (392.598 nascite nel 2022) e l’elevato numero di decessi (più di 700mila), mai sperimentati dal secondo dopoguerra, aggravano la dinamica naturale negativa che caratterizza il nostro Paese.

SGdN è un evento organizzato per:

riflettere su un tema capace di unire tutto il Sistema Paese;

OBIETTIVO DELL’EVENTO

Lo scorso anno abbiamo perso una città come Bari. Trecentoventimilanovecentouno italiani, per la precisione.

Perché lo scorso anno sono morte 713.499 persone, ma ne sono nate appena 392.598. Un record assoluto.

Due anni fa, in un silenzio ancora più assordante, complice il Covid, il saldo morti/nati era stato di circa 350mila. Avevamo perso una città come Firenze.

Partendo da un’attenta analisi dei dati Istat, si cercherà di fare una sintesi chiara e puntuale delle criticità da risolvere urgentemente, confrontandoci con i rappresentanti del Sistema Paese (istituzioni, aziende, banche, media, mondo della cultura e dello spettacolo, società civile).

Mai così pochi bambini nati dall’Unità d’Italia: il nostro sistema economico è in serio pericolo.

Un traguardo concreto: #quota500mila nascite entro il 2033!

Per coloro che non riusciranno a essere a Roma l'11 e il 12 maggio l'evento sarà disponibile anche in streaming.