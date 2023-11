La storia di Valentino Diego: successo straordinario per l’evento benefico a Novara

La straordinaria storia di Valentina Diego nel libro scritto dai genitori, presentato a Novara, ha toccato i cuori del pubblico.

NOVARA – L’atmosfera vibrava di emozione e solidarietà alla serata “Alla scoperta del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara”, un evento benefico che ha conquistato il cuore del pubblico e ha contribuito a sostenere una causa nobile.

Il libro “Valentino Diego: Storia vera di un estremo prematuro”, presentato durante la serata, ha catturato l’attenzione fin dai primi momenti, portando il pubblico in un viaggio commovente attraverso la vita del piccolo Valentino Diego. L’autrice, Sabrina Marrano, giornalista e mamma, insieme al papà Antonino Sarchiello, ha condiviso con il pubblico la straordinaria storia di forza, amore e speranza.

L’evento

L’evento, tenutosi negli affascinanti spazi di 3E Lab di Comoli Ferrari a Novara, è stato un momento di condivisione e celebrazione della vita, inaugurato dalle note di “Due Vite” di Marco Mengoni. Le “zie” di Valentino, ovvero le infermiere del reparto, erano presenti nelle prime file, contribuendo a creare un’atmosfera toccante.

La serata non è stata solo un’occasione per festeggiare la vittoria della famiglia di Valentino sulle avversità, ma anche per sensibilizzare e sostenere il prezioso lavoro del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica di Novara. Il ricavato dalla vendita del libro andrà a sostegno del reparto per l’acquisto di monitor Intellivue MX100 di Philips, strumentazione fondamentale per monitorare i pazienti in mobilità.

Il 17 novembre, Giornata Mondiale della Prematurità, è stato scelto strategicamente per puntare i riflettori su un tema spesso trascurato. La presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui Anna Clara Iodice, Consigliere Delegato della Provincia di Novara, il Vice Sindaco Marina Chiarelli e l’Assessore all’Istruzione Giulia Negri, ha evidenziato l’importanza dell’evento nella Settimana della Gentilezza.

La serata, patrocinata da Provincia e Comune di Novara, è stata preceduta da un gesto significativo: la colorazione viola, simbolo della prematurità, della Cupola di Novara. Gli interventi delle autorità presenti hanno sottolineato la necessità di un impegno crescente da parte della sanità pubblica nel supportare reparti di eccellenza come quello della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica.

Dopo le introduzioni, il focus è passato alla testimonianza della Dott.ssa Maria Rita Gallina, Direttore S.C.D.O., e del Dott. Marco Binotti, Dirigente Medico S.C.D.O. della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica. La loro dedizione e passione per il lavoro sono emerse chiaramente, evidenziando la montagna russa emotiva che caratterizza la cura dei neonati prematuri.

L’intervento del Dott. Binotti ha sottolineato l’importanza della ricerca scientifica e del supporto tecnologico nel quotidiano lavoro del reparto, evidenziando la necessità di fondi privati per dotare il reparto di attrezzature all’avanguardia.

La serata ha anche offerto uno sguardo sull’importante ruolo svolto dall’associazione Neo-n ODV, rappresentata dalla Presidente Kosmè De Maria. L’associazione supporta le famiglie di neonati prematuri in vari modi, dalla guida pedagogica alla donazione di latte in polvere per famiglie in difficoltà economica.



Il libro

Il culmine della serata è stato il toccante video dedicato a Valentino Diego, un bambino prematuro nato alla 24a settimana, con un peso di soli 680 grammi. Il sorriso radioso di Valentino è diventato il simbolo dell’eccezionale lavoro del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica di Novara.

Il libro “Valentino Diego: Storia vera di un estremo prematuro” è ora disponibile per l’acquisto, con tutti i proventi devoluti al sostegno del Reparto di Terapia Intensiva. La storia di Valentino Diego continua a ispirare e a diffondere consapevolezza sulla prematurità, un impegno che unisce comunità e istituzioni per garantire un futuro migliore ai piccoli guerrieri.