Troppa Milano per la Reyer

Troppa Milano per una brutta Umana Reyer presentatasi al Mediolanum Forum di Assago incerottata e priva di giocatori chiave.

MILANO – Era una sfida fondamentale per la testa della classifica della Lega Basket Serie A quella di ieri sera tra l’Olimpia Milano e la Reyer. Venezia si presenta al Mediolanum Forum però troppo con una panchina troppo corta e con poco carattere, rimediando così la seconda sconfitta stagionale in campionato e la perdita del primo posto che andrà stasera alla vincente tra Bologna e Brescia.

La partita

All’assenza abituale di Parks (fermo dal 24 ottobre prima per una lesione muscolare al bicipite femorale e poi per la bronchite), si aggiungono Spissu per un trauma contusivo alla coscia destra. Non bastasse, anche Barry Brown Jr. ha dovuto dopo chiedere il cambio per un dolore all’adduttore. Assente per Milano invece l’ex di giornata Stefano Tonut per un attacco febbrile.

Il primo quarto è abbastanza equilibrato, con Milano che conclude avanti 24-16 con Venezia sfortunata al tiro ma che prova in ogni modo a tenere in difesa.

Il secondo e terzo periodo invece vedono solo l’Olimpia in campo che già a metà del terzo quarto si porta avanti di 30 punti, decidendo di fatto la partita. Una Reyer troppo brutta per essere vera con 16 palle perse, il 30% da tre e il 71.4% dalla lunetta.

La gara scivola così senza sussulti fino al 95-72 finale in favore dei campioni d’Italia.



Prossima sfida per gli orogranata m ercoledì a Riga (terza trasferta consecutiva) per l’ottava giornata di Eurocup con gli ucraini del Prometey.

Le dichiarazioni post partita

Queste le parole in conferenza stampa di Coach Neven Spahija dopo la sconfitta al Mediolanum Forum di Assago:

“Complimenti a Milano che ha giocato una bella partita. Onestamente abbiamo visto solo una squadra in campo stasera ed erano loro che hanno giocato bene in attacco e in difesa. Erano più concentrati e con più personalità di noi. Siamo mancati in tutto. Non parlo delle assenze, non è il mio stile. Mi concentro molto di più sulla nostra mancanza di concentrazione e personalità. Tutti in Europa possono perdere contro una squadra come Milano, però non posso accettare di giocare senza personalità. Siamo dispiaciuti per i nostri tifosi, sono sempre con noi, oggi abbiamo mostrato una brutta immagine di noi stessi di ciò che non vogliamo essere. Complimenti a Milano e a coach Messina. Ora guardiamo avanti e continuiamo a lavorare per fare meglio“.

Il tabellino

Parziali: 24-16, 44-28, 74-46, 95-72.

Olimpia Milano: Lo 4, Bortolani 10, Garavaglia, Melli 5, Kamagate 9, Ricci 3, Flaccadori 5, Hall 19, Caruso 2, Shields 19, Mirotic 12, Voigtmann 7. All. Messina.

Umana Reyer: Tessitori 7, Casarin 7, De Nicolao 3, O’Connell 5, Janelidze ne, Brooks 5, Simms 11, Wiltjer 14, Iannuzzi, Brown Jr. 11, Tucker 9. All. Spahija.

Photo Credits: Reyer.it