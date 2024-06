La ricerca per una sanità sostenibile

Sanità sostenibile, il tema centrale della XXIII edizione di Salute Direzione Nord

MILANO – La XXIII edizione di Salute Direzione Nord, organizzata da Fondazione Stelline e Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, si è svolta ieri presso il Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia a Milano. L’evento, che gode del patronato della Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano, ha posto al centro del dibattito la ricerca di un sistema sanitario sostenibile, inclusivo e di qualità.

Apertura dell’evento: interventi istituzionali

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inaugurato la giornata parlando dell’autonomia in campo sanitario. Fontana ha sottolineato l’importanza di individuare specializzazioni utili per il territorio lombardo e di avere una maggiore flessibilità nell’uso delle risorse provenienti da Roma. Ha inoltre evidenziato la necessità di incentivare i medici a lavorare in aree meno servite come le valli della Valtellina e della Bergamasca.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, è intervenuto sulle responsabilità professionali dei medici, esprimendo la necessità di ridurre la paura delle conseguenze penali. Ha ricordato che la maggior parte delle cause contro i medici si risolvono senza esito, ma che comunque queste situazioni influenzano negativamente il lavoro quotidiano dei sanitari. Schillaci ha inoltre affrontato il tema delle donazioni di sangue, annunciando una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta anche ai giovani per garantire un ricambio generazionale.

Problematiche del sistema sanitario

L’assessore regionale Guido Bertolaso ha discusso il problema del “no show”, ovvero la mancata presentazione agli appuntamenti prenotati. Bertolaso ha affermato che il fenomeno è relativo e riguarda solo una parte delle prestazioni erogate, sottolineando che la difficoltà principale per i cittadini è trovare un appuntamento nei tempi previsti, un problema accentuato anche durante la campagna di vaccinazione.

Disabilità e giovani: prospettive future

Il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha parlato della necessità di valorizzare i talenti per superare un sistema assistenziale. Locatelli ha ribadito l’intenzione dell’Italia di essere un paese trainante nella riforma della disabilità.

Il Ministro dello sport, Andrea Abodi, ha posto l’attenzione sui giovani, annunciando il potenziamento della Carta Giovani Nazionale e un progetto per offrire 10mila stage all’estero in imprese italiane. Abodi ha ricordato l’apertura dell’hub di Novara, seguito da quelli dell’Aquila, di Brindisi e Palermo, come parte di un’iniziativa per l’orientamento e la qualificazione delle risorse umane.

Il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha espresso preoccupazione per il fenomeno dei giovani reclusi in casa a causa dell’abuso di dispositivi elettronici. Valditara ha citato uno studio dell’OCSE che suggerisce il divieto di tali dispositivi nelle scuole e ha affermato che le festività scolastiche rimarranno quelle stabilite dal calendario nazionale.

Governance farmaceutica e innovazione

Il Presidente dell’Aifa, Robert Nisticò, e il Vicepresidente e Assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Marco Alparone, hanno discusso di governance farmaceutica e innovazione. Nisticò ha sottolineato l’impegno dell’Aifa nello sviluppo di terapie innovative e nella medicina di precisione per garantire un accesso rapido e ampio ai trattamenti per tutti i pazienti.

Alparone ha evidenziato la sfida della prossimità nell’innovazione sanitaria, affermando che l’uso di strumenti come l’intelligenza artificiale e la telemedicina è cruciale per preservare il sistema sanitario nazionale universalistico.

La XXIII edizione di Salute Direzione Nord ha così rappresentato un’importante occasione di confronto sulle tematiche cruciali per il futuro della sanità, sottolineando l’importanza della sostenibilità, dell’innovazione e dell’inclusività nel sistema sanitario italiano.