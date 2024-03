La magia dello Zecchino d’Oro: il sogno di tanti piccoli artisti veneti

Aperti i casting per la prossima edizione dello Zecchino d’Oro in Veneto

Esibirsi sul palco dello Zecchino d’Oro, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, è un sogno che ha incantato generazioni di bambini e bambine appassionati di musica. Ma questo sogno, un desiderio che sembrava irraggiungibile per molti, può diventare realtà grazie alle audizioni che si terranno presto in Veneto.

Ogni anno, la manifestazione canora dedicata ai più piccoli organizza casting in tutta Italia per cercare nuovi talenti. Questa primavera, le audizioni sbarcano in Veneto con due tappe imperdibili. Sabato 13 e domenica 14 aprile, l’appuntamento è al Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe, in provincia di Padova. Mentre sabato 18 e domenica 19 maggio, la magia si sposterà al Centro Commerciale Emisfero di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Le selezioni, aperte a tutti i bambini che desiderano partecipare all’edizione 2024 dello Zecchino d’Oro, si terranno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con partecipazione gratuita.

L’iscrizione ai casting può essere effettuata online sul sito dello Zecchino d’Oro fino al giovedì precedente a ciascuna tappa, ma anche le candidature chiuse non fermeranno i sognatori: è possibile presentarsi di persona e provare a partecipare alle selezioni, soprattutto tra le 17:00 e le 18:00. Per prepararsi al meglio, ogni aspirante cantante potrà scegliere il proprio brano preferito dalla playlist ufficiale dei casting disponibile sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano, che include sia i classici dello Zecchino d’Oro sia i successi delle ultime edizioni.

Dal Veneto sono già emersi numerosi talenti che hanno calcato il palco dello Zecchino d’Oro nel corso degli anni. L’ultima vittoria risale al 2013, quando Maria Cristina Camarda e Jacopo Golin trionfarono con il brano “Quel Secchione di Leonardo”. Un orgoglio per la regione che dimostra quanto il talento e la passione dei piccoli veneti possano brillare nel panorama musicale italiano.

“La manifestazione è un’esperienza straordinaria per i giovani aspiranti artisti e per le loro famiglie”, spiega Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. “Già il casting diventa un’occasione per fare nuove amicizie, cantare le canzoni preferite e vivere un po’ della magia dello Zecchino d’Oro”.

“Amiamo continuare a diffondere i valori positivi a tutti i bambini attraverso la musica”, aggiunge Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore di Antoniano. “Una voce sola può sembrare debole, ma insieme ad altre diventa un coro, un potente messaggio di armonia e unità”.

Il casting tour dello Zecchino d’Oro è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni. I bambini che supereranno la prima fase saranno poi riascoltati dalla commissione di Antoniano, per poi accedere alla seconda fase di selezione. E chissà, magari uno di loro realizzerà il sogno di esibirsi sul palco più desiderato dai piccoli cantanti italiani.