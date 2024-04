La Lega con Bortolato a Mogliano Veneto

La Lega correrà sostenendo il Sindaco uscente per i prossimo mandato a Mogliano

MOGLIANO VENETO. Con il proprio simbolo la Liga Veneta si presenterà alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Mogliano Veneto.

Spiega il Segretario della sezione di Mogliano Carlo Albanese: “La Liga Veneta ha dato avvio nel 2019 a questo ciclo politico positivo per la città e vuole continuare ad essere l’architrave della prossima maggioranza in Consiglio Comunale a sostegno di Davide Bortolato.

L’amministrazione di Davide Bortolato merita la riconferma per aver saputo dare ai cittadini nuovi e rinnovati parchi, aver realizzato nuove piste ciclabili come quella di via Roma, quella di Bonisiolo, per aver aumentato la sicurezza con l’implementazione delle telecamere, dato vita al Corpo intercomunale di Polizia Locale oltre ad aver posto in essere alcune importanti manutenzioni straordinarie di impianti sportivi e palestre.

Compongono la lista della Lega sedici donne e uomini tra riconferme e nuovi innesti che stanno definendo con gli alleati il programma di coalizione, occupandosi in modo specifico di sicurezza, decoro urbano, cultura e turismo.

Con la certezza di aver conseguito, in questo mandato, parecchi obbiettivi del programma elettorale proposto nel 2019, chiederemo ai cittadini che rinnovino la fiducia alla Liga e a Davide Bortolato per i prossimi cinque anni.”