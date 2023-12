La festa è bella se è sicura!

Emessa un’ordinanza che vieta l’uso dei contenitori di vetro negli spazi pubblici.

Jesolo – Il sindaco Christofer De Zotti ha firmato un provvedimento che vieta la detenzione, il consumo sul posto, la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine nei punti che saranno animati dai principali eventi che accompagneranno il passaggio all’anno nuovo: Capodanno 2024 in piazza Kennedy e il Villaggio di Natale.

L’ordinanza del sindaco richiama le circolari che il Ministero dell’Interno emanò nel 2017 in seguito ai tragici fatti di cronaca verificatisi in piazza San Carlo a Torino, cui fece seguito anche un provvedimento della Prefettura di Venezia.

Il divieto contenuto nell’ordinanza sarà valido dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2023 alle 6.00 dell’2 gennaio 2024 in piazza Kennedy, piazza Brescia, in piazza Mazzini, lungo via Silvio Trentin, in piazza Aurora e nelle vie prossime ad esse. Il consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine sarà consentito all’interno dei locali e nelle relative pertinenze, così come sarà possibile la vendita per asporto per uso domestico ma i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 200 euro.