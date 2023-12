La coraggiosa rinascita di un membro Al-Anon

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

La coraggiosa testimonianza di un membro Al-Anon.

Quando guardo indietro nella mia vita, vedo un percorso tortuoso, segnato da dolori profondi e momenti di disperazione. Sono un familiare, moglie e madre, di alcolisti e la mia testimonianza racconta di una trasformazione dolorosa che ha portato alla rinascita della mia famiglia.

La mia infanzia è iniziata nei limiti della serenità, ma l’adolescenza è stata colma di paure e solitudine. Non mi sentivo amata né accettata, e non potevo condividere il mio malessere con nessuno. Desideravo solo scappare, ma non avevo un posto dove andare. La vita mi ha presentato un ragazzo che trasmetteva fiducia, serenità e amore, e così ho deciso di scappare con lui, sperando di trovare la felicità che mi mancava.

Abbiamo costruito una bellissima famiglia, quattro figli che erano il dono più prezioso della vita. Tuttavia, con il passare degli anni, le cose cambiarono drasticamente. Mio marito iniziò a bere, risvegliando i ricordi dolorosi dell’alcolismo di mio padre. Ho cercato con tutte le forze di proteggere la mia famiglia, ma la felicità sembrava sempre sfuggirmi di mano.

La svolta avvenne quando mi resi conto che mia figlia stava facendo uso di sostanze. Il dolore che provai fu inimmaginabile, e un brutto sogno in cui mia figlia moriva mi aprì gli occhi sulla gravità della situazione. Decisi di affrontare la realtà e, con l’aiuto di amici, ci rivolgemmo ad Alcolisti Anonimi. Iniziammo un percorso di ospedali, supporto professionale e comunità, ma le ricadute sembravano inevitabili.

Finalmente, con l’assistenza preziosa di Al-Anon, riuscimmo a toccare il fondo e intraprendere un cammino di recupero. Mia figlia ha superato le sfide, laureandosi nel sociale, sposandosi e diventando anche madre. Mio marito, la persona che ho amato e odiato, è purtroppo deceduto proprio quando sembrava che l’amore stesse rinascendo.

Sono grata al programma e agli amici di Al-Anon che mi hanno aiutato a parlare di me stessa e a ritrovare la spiritualità perduta. Nonostante i pensieri occasionali al passato, oggi non sono più sola. Continuo a frequentare il programma, poiché mi offre pace e serenità, consentendomi di dare l’amore che ho ricevuto. La mia storia è un viaggio dalla disperazione alla speranza, dimostrando che, anche nelle situazioni più difficili, la rinascita è possibile.

Hai un parente o un amico con problemi di alcol?

Al-Anon o Alateen, con i loro 415 gruppi dislocati in Italia, possono aiutarti. Chiama il numero verde 800 087 897 o visita il sito www.al-anon.it.