La Caserma dei Carabinieri di Mogliano insediata nel 1965, insediata inizialmente in una traversa lungo il Terraglio è sita trasferita successivamente in una posizione strategica del paese, a ridosso del centro e di fronte al Cimitero, in via Carlo Alberto dalla Chiesa n.1.

La storia dell’Arma dei Carabinieri corrisponde alla storia dell’omonimo corpo militare italiano fondato il 13 luglio 1814 nel Regno di Sardegna. Dopo l’Unità d’Italia, istituito a livello nazionale dal Re Vittorio Emanuele I di Savoia sul modello della Gendarmeria francese, entrò a far parte delle Forze Armate del Regno d’Italia prima e della Repubblica Italiana dopo, con compiti sia civili di ordine pubblico e polizia giudiziaria che militari di difesa della Patria. La prima volta il Corpo fu impiegato contro Napoleone Buonaparte e l’esercito francese il 06 luglio 1815 nella battaglia di Grenoble. In quella colluttazione il valore dei Carabinieri Italiani fu dichiarato dagli storici dell’epopca “maggiore di ogni elogio”.

Quella di Mogliano Veneto è una Caserma che comprende nel suo mandamento anche la zona di Preganziol. Ospita parecchi militi appartenenti all’Arma ed è comandata da un Maresciallo Maggiore. Attualmente questo compito è coperto dal Maresciallo Donato Convertini. Tra l’intero territorio di Mogliano e quello di Preganziol i Carabinieri di istanza a Mogliano sopraintendono ad una vastissima zona. Se poi vi si aggiunge l’impegno che richiede l’enorme traffico di macchine e mezzi vari che produce il Terraglio, che sono tenuti a tenere sotto controllo, si capisce la quantità e la difficoltà di lavoro al quale sono chiamati a svolgere giornalmente i Carabinieri con i loro pattugliamenti, posti di blocco ed indagini per furti,

Dal 2018 la Caserma di Mogliano si pregia di avere tra i militi una donna con il delicatissimo e pericoloso incarico di occuparsi di lotta alla prostituzione e di problemi che riguardano le donne ed i minori. Si chiama Aurora Palmieri ed attualmente ha solo 24 anni. Io mi sento da queste pagine mi sento il desiderio di rivolgere all’ardita “carabiniera” un sincero e generoso ‘in bocca al lupo’.

