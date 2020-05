Mogliano, il silenzioso dissenso dei commercianti dimenticati dal governo

Una delegazione di commercianti, dopo la silenziosa e distanziata protesta con cartelli nello spazio antistante il Municipio, è stata ricevuta dal Sindaco Bortolato al quale hanno simbolicamente consegnato una copia di chiavi delle loro attività.

“Molti di voi attendevano con ansia l’apertura dei propri esercizi, forse vi sentite abbandonati e dimenticati da questo Governo poichè dopo l’emergenza sanitaria dobbiamo far fronte a quella economica – ha detto il Sindaco Bortolato – È importante evidenziare come i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori non siano una categoria da demonizzare ma rappresentino non solo un insieme di professionisti abituati a rispettare le tante normative igienico sanitarie ma anche e soprattutto il tessuto sociale ed economico motore di questa nazione. In un periodo difficile come questo c’è bisogno di unità e compartecipazione e non possiamo che essere dalla loro parte e schierarci con loro” ha concluso Bortolato.

Presente anche il vice sindaco e assessore al Commercio Giorgio Copparoni, titolare di un esercizio che condivide tutte le preoccupazioni dei concittadini. Copparoni ha annunciato una serie di iniziative per dare un aiuto concreto alla categoria.

“Dateci liquidità oppure fateci lavorare subito” è stato il grido unanime. Elencate una serie di richieste e visti i prossimi appuntamenti previsti a livello nazionale e locale, i commercianti hanno richiesto al Sindaco un nuovo incontro nei prossimi giorni.

I commercianti di Mogliano sono stati sostenuti dal loro concittadino Senatore Andrea Causin, di Forza Italia, che ha ricordato di essere presente in qualità di imprenditore e di condividere le richieste, e soprattutto le paure per un futuro incerto, di tutto il comparto del commercio e del turismo.

“Ho letto la mail inviata ancora il 30 aprile dal Prefetto di Treviso che invita i Sindaci ad ostacolare qualsiasi manifestazione di protesta, Io vi invito invece a continuare fino a quando non avremo delle risposte” conclude Causin che domani si recherà a Roma per dar voce alle proposte raccolte.

Silvia Moscati