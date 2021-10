l Luogotenente Giovanni SERGI è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV).

Originario della provincia di Lecce, 47 anni, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1994, ha prestato servizio dal 1996 al 2000 alla Stazione Carabinieri di Mileto (Vibo Valentia), dal 2000 al 2011 alla Stazione Carabinieri di Codroipo (Udine), e dal 2011 al 2021 è stato il Comandante della Stazione Carabinieri di Campoformido (Udine), ove si è distinto, in particolare, in una complessa attività di indagine che ha portato alla disarticolazione di un’associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con svariati arresti ed ingenti quantitativi di droga sequestrati.