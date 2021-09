Jesolo. “Solo a Vela 2021”

Lo Jesolo Yacht Club ed il Treviso Sailing Club comunicano che l’edizione 2021 della veleggiata per imbarcazioni d’altura SOLO A VELA 2021 si è svolta nelle acque adriatiche di Jesolo in due tappe nei giorni di 11 e 12 settembre con grande soddisfazione di tutti i partecipanti provenienti dai porti di Jesolo, Caorle e Chioggia.

La prima tappa di sabato 11 settembre con partenza alle ore 11 è stata caratterizzata da poco vento per cui il comitato organizzatore ha deciso una riduzione del percorso per permettere agli equipaggi di traguardare entro il tempo massimo delle ore 17 con l’arrivo posizionato nell’area permanente di regata davanti al faro di Jesolo.

La seconda tappa di domenica 12 settembre si è svolta regolarmente grazie ad un vento fresco da Nord Est con partenza alle ore 11 e tutte le barche hanno tagliato il traguardo regolarmente con l’ultimo arrivo alle ore 15,29.

La vittoria in classe A X Tutti è andata alla barca Vega di Jesolo Yacth Club condotta da Paolo Milan; in classe B X Tutti ha vinto la barca Matrix condotta da Paolo Moino di Jesolo Yacth Club e in classe X 2 la vittoria è della barca Andrebora di Roberto Mattiuzzo del Treviso Sailing Club.

Il comitato organizzatore desidera ringraziare il Comune di Jesolo, la Capitaneria di Porto di Jesolo, il Porto Turistico di Jesolo per aver ospitato le barche provenienti da altri porti. La premiazione si svolgerà Venerdì 17 settembre a Ponte di Piave presso l’Azienda Vitivinicola Le Magnolie. La prossima edizione della Solo A Vela è in programma per il 10-11 Settembre 2022.