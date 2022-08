Jesolo si conferma comune ciclabile

Ieri mattina, presso il municipio di Jesolo, si è svolta la cerimonia di consegna della “Bandiera gialla della ciclabilità” di FIAB. Il sindaco Christofer De Zotti ha ritirato il vessillo da Flavio Boccato, vicepresidente FIAB Vivilabici San Donà di Piave, e dai componenti del direttivo Verardo Pedrocchi e Isabella Marin. Jesolo si conferma, così, “Comune ciclabile” e mantiene il proprio ruolo di nodo di un’ampia rete che a livello nazionale coinvolge altre 173 amministrazioni, tra cui 25 capoluoghi di provincia.

Attraverso l’iniziativa FIAB-ComuniCiclabili, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta intende stimolare i comuni ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica, dare risalto all’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly e valorizzare le località più accoglienti per chi si muove in bicicletta. La valutazione del grado di ciclabilità di ogni territorio viene assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Ogni anno, poi, FIAB verifica lo stato di tutti i comuni presenti nel circuito.

“Jesolo è per sua natura una città che invita gli ospiti a visitarla con immersioni nella natura, sia essa rappresentata dalla spiaggia e il mare, sia l’entroterra con la Laguna Nord e le campagne – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti –. La bandiera gialla della ciclabilità è un riconoscimento che ci onora e ci stimola a continuare un percorso di sviluppo ed estensione dei percorsi dedicati alle biciclette, per intercettare una modalità di vivere la propria vacanza in continuo sviluppo ma anche per invitare chi arriva a Jesolo a voltare le spalle al mare, anche solo per una giornata, e scoprire gli altri angoli meravigliosi che la nostra città sa regalare”.