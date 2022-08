Settembre 2022. Cosa cambia con il biglietto di accesso ai Musei di Piazza San Marco

Fondazione Musei Civici di Venezia accompagna le azioni dell’Amministrazione Comunale in materia di accesso alla città storica e gestione dei flussi turistici e di visitatori.

Il prezzo del biglietto per la visita del percorso integrato dei quattro Musei di Piazza San Marco (Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo Archeologico e Biblioteca Marciana) rimane invariato a € 25 intero e € 13 ridotto (oltre € 1 per diritti di prevendita) per tutti i visitatori che prenotano con un anticipo di almeno 30 giorni il loro soggiorno in città e la loro visita alle collezioni permanenti dei Musei e alle mostre temporanee in essi ospitate.

La scelta operata nasce dalla constatazione del rilevante incremento delle vendite e delle prenotazioni online che interessano sempre più la fruizione dei Musei e degli altri luoghi e istituti della cultura, sia a Venezia che più in generale in Italia e Europa.

L’acquisto con minor anticipo o l’acquisto diretto on site, il giorno medesimo della visita, viene così disincentivato con l’incremento del prezzo ad € 30 intero e € 15 ridotto.

Fondazione ricorda inoltre che per chiunque pre acquisti il biglietto è disposta a Palazzo Ducale una corsia privilegiata di accesso che riduce i tempi di attesa.

Rimangono infine invariate le agevolazioni per determinate categorie di pubblico, quali ad esempio studenti e famiglie, nonché la gratuità per i cittadini residenti o nati nel Comune di Venezia, opportunità quest’ultima che viene allargata al pubblico della città metropolitana in occasione di diverse giornate programmate nel corso dell’anno.



Per maggiori informazioni visitmuve.it.