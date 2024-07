Jesolo: lotta all’abusivismo

Nuova operazione della Polizia Locale , alle prime luci dell’alba a Jesolo

Jesolo – L’intervento dall’alba alle 13 lungo le vie di accesso alla città e l’arenile. Impegnati 20 operatori. Sequestrati centinaia di oggetti, decine le sanzioni tra cui un DASPO.

Continua l’attività di contrasto alle attività e al commercio abusivo. L’operazione ha coinvolto 20 operatori dalle ore 5.00 alle ore 13.00. La prima parte dell’intervento ha impegnato le pattuglie per controlli e verifiche in tutte le vie d’accesso alla città, durante la seconda parte le attività si sono concentrate lungo l’intero arenile cittadino.

L’intervento ha portato al sequestro di quasi 400 oggetti, in gran parte materiale destinato alla vendita non autorizzata lungo l’arenile, e alla contestazione di 9 sanzioni per diversi tipi di violazioni: 4 hanno riguardato il Codice della strada, tra cui una ha portato al ritiro della patente di guida risultata non in regola con la normativa italiana, mentre le restanti si riferiscono al Regolamento di polizia urbana. In un caso, in particolare, gli agenti hanno sanzionato un soggetto straniero che effettuava trattamenti estetici abusivi e la persona sua cliente. Gli operatori hanno infine emesso 1 DASPO in conseguenza a questa stessa violazione.

“Un plauso agli agenti della nostra Polizia locale per questa nuova attività di contrasto al commercio abusivo – ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti – Sono operazioni importanti per il rispetto delle norme e di chi opera nell’ambito della legalità ma anche a tutela dell’immagine della città”.