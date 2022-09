Jesolo, è già aria di Natale

Le casette di Natale animeranno via Bafile a partire dal 26 novembre con spazi a gestione diretta, rinnovati per sostenere produzioni locali e artigianato. In centro storico, sculture di ghiaccio visitabili dal 3 dicembre.

L’amministrazione comunale ha calendarizzato le date di apertura del Villaggio di Natale e del Presepe di ghiaccio. L’ormai tradizionale percorso natalizio colorerà via Silvio Trentin a partire dall’ultimo sabato di novembre, il 26, sviluppandosi da piazza Mazzini a piazza Aurora e ospitando le tradizionali casette dove gli ospiti della città troveranno tanti prodotti fatti a mano di oggettistica ed enogastronomici.

L’edizione 2022 prevede la presenza tra 70 e 80 casette, da 6 o 12 metri quadrati, dove saranno ospitate attività di vendita di prodotti di artigianato ed enogastronomia, insieme a quelle dedicate alla somministrazione di cibo. Il Comune gestirà direttamente l’assegnazione degli spazi e, per farlo, sarà indetta nelle prossime ore una selezione con avviso pubblico. Le tariffe di assegnazione sono differenziate in base alla proposta, garantendo ampio spazio all’oggettistica e artigianato rispetto alla somministrazione.

Nel centro storico torna invece il Presepe di ghiaccio. Nel 2021, al loro esordio in città, le creazioni degli scultori dell’Accademia italiana ghiaccio artistico hanno coinvolto oltre 42.800 visitatori. Quest’anno le sculture di ghiaccio torneranno in piazza Primo Maggio dal 3 dicembre in versione ampliata.

Entrambi gli eventi rientrano nel più ampio progetto del Magico Natale a Jesolo, le cui altre iniziative, insieme ai dettagli, sono in corso di definizione da parte degli uffici. In questo momento l’amministrazione ha previsto di salutare il complesso di appuntamenti pensati per le festività con un momento solenne domenica 8 gennaio 2023, tuttavia, come già avvenuto l’anno passato, resta aperta la possibilità di prorogare la durata dell’intero Magico Natale.