Scuola Navale militare “Morosini”: il nuovo comandante è il capitano di vascello Gianpaolo Nardone

Cerimonia di passaggio delle consegne, questa mattina, all’interno della Scuola navale militare “Morosini” di Venezia. Il capitano di vascello Gianpaolo Nardone ha infatti preso ufficialmente il comando dell’istituto, prendendo il posto del capitano di vascello Marcello Ortiz Neri.

Alla cerimonia, svoltasi alla presenza del comandante delle Scuole della Marina militare, ammiraglio Antonio Natale, ha preso parte, con autorità militari e civili della Città, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche educative.

“Le mie congratulazioni e il benvenuto in Veneto al Capitano di Vascello Gianpaolo Nardone che da oggi guida la nostra prestigiosa Scuola Navale Militare Morosini di Venezia. Voglio esprimergli l’augurio di un buon lavoro alla guida in uno degli istituti che rappresenta un fiore all’occhiello dell’istruzione e della formazione militare nella nostra regione, oggetto di invidia a livello nazionale. Sono certo che la collaborazione stabilita in questi anni con la Regione del Veneto dai suoi predecessori proseguirà e avrà occasioni per essere rinsaldata”, commenta Luca Zaia.

“Ringrazio il Capitano di vascello Marcello Ortiz Neri per la stretta e proficua collaborazione di questi anni, anche attraverso il nostro assessorato regionale all’istruzione, formazione e lavoro – ha concluso il presidente del Veneto -. Una collaborazione che è stata proficua da ambo le parti e che sono certo continuerà. I migliori auguri a lui per i nuovi incarichi che assumerà”.