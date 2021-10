Jesolo. Due weekend di grande sport

La città ospita sei importanti appuntamenti che porteranno in città i più importanti atleti di kickboxing del mondo, il campione di ciclismo Alessandro Ballan, i corridori di mediofondo, cicloturistica e gravel. Attesa poi per l’esordio casalingo del Secis BCJesolo. Spazio anche per gli appassionati di motori con il grande ritorno del Daytona Beach

Continuano i grandi appuntamenti sportivi a Jesolo. La città ospiterà nei prossimi giorni tre grandi eventi per gli appassionati di due ruote, a partire dal “2° Mediofondo Città di Jesolo – 3° Memorial Marsilio Sperandio”. Seguiranno la tappa locale di “Ride The Dreamland” e l’attesissimo ritorno della “Pedalata con il campione” che vedrà protagonista Alessandro Ballan. Ad aprire gli appuntamenti sarà, domenica 10 ottobre, il “2° Mediofondo Città di Jesolo – 3° Memorial Marsilio Sperandio”, organizzata dalla società sportiva dilettantistica ASD Marina Jesolo. La gara, su strade aperte alla libera circolazione del traffico, è riservata alle categorie cicloamatori, ciclosportivi e cicloturisti ed ha validità per il campionato italiano e veneto cicloturistico. I partecipanti si ritroveranno alle ore 7.00 in piazza Milano e la partenza avverrà, in modo scaglionato per piccoli gruppi, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 partendo dal Mediofondo e a seguire il Cicloturistico. Venerdì 15 ottobre, Jesolo ospiterà invece la partenza della “Serenissima Gravel”, seconda tappa del grande evento ciclistico “Ride the Dreamland” che attraversa l’intero Veneto. “Serenissima Gravel” sarà la prima gara gravel dedicata ai professionisti, con un percorso offroad che è un inno alla bellezza della natura veneta. A chiudere il trittico di manifestazioni ciclistiche sarà l’attesissimo ritorno della “Pedalata con il campione”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Domenica 17 ottobre, i cicloamatori potranno godere di una pedalata con il campione Alessandro Ballan. Il ritrovo è previsto alle ore 9 al centro commerciale Laguna Shopping e la partenza alle 9.30.

Atteso ritorno è anche quello del Daytona Beach, la manifestazione motoristica che l’anno scorso ha dovuto fermarsi a causa delle restrizioni legate al contenimento della pandemia. Quest’anno l’evento, giunto alla 13esima edizione, non sarà aperto al pubblico ma solo ai partecipanti regolarmente iscritti e in possesso di green pass. La manifestazione potrà godere di uno spazio maggiorato lungo l’arenile per consentire l’esibizione, statica e dinamica, dei mezzi fuoristrada come auto, moto, quad e buggy. Il Daytona Beach 2021 si terrà sabato 9 e domenica 10 ottobre lungo l’arenile del faro. La manifestazione prenderà avvio sabato alle 14 e terminerà alle 18 mentre domenica si svolgerà dalle 9 alle 18, con sospensione dalle 12 alle 14.

Fervono intanto i preparativi per l’organizzazione del Campionato del mondo di kickboxing. Il più importante evento riservato a questa disciplina, organizzato da FederKombat sotto la supervisione di WAKO, si svolgerà dal 15 al 24 ottobre presso il PalaInvent mentre la cerimonia inaugurale sarà ospitata domenica 17 ottobre, a partire dalle ore 19.00, allo stadio Picchi. Sei giorni di gara per gli atleti più promettenti del kickboxing mondiale che consentiranno ai vincitori di partecipare ai The World Games in programma dal 7 al 17 luglio 2022 a Birmingham, in Alabama (Stati Uniti), e ai World Combat Games previsti in Asia il prossimo anno per le discipline Point Fighting e Full contact.

Cresce infine l’attesa per l’esordio casalingo dello Secis BC Jesolo. Dopo l’ottimo debutto in Serie B contro Lumezzane, i ragazzi di coach Giovanni Teso scenderanno in campo domenica 10 ottobre alle ore 18.00 contro Crema per la prima gara stagionale al PalaCornaro. Domenica 17 ottobre sarà ancora il palazzetto di via Martin Luther King a ospitare il grande basket jesolano con la terza gara del Girone B tra Secis BC Jesolo e Ferraroni JuVi Cremona 1952, sempre alle ore 18.00.

“Ospitare questi importanti eventi a Jesolo è sempre motivo di orgoglio per l’amministrazione, che costantemente si impegna a promuovere lo sport per una vita sana, fonte di divertimento e sociali, strumento di educazione – dichiara l’assessore allo Sport della Città di Jesolo, Esterina Idra –. Abbiamo lavorato con grande impegno per offrire eventi e spettacoli capaci di coinvolgere più pubblico possibile, cosa che sicuramente avverrà grazie a una manifestazione di caratura internazionale come il Campionato del mondo di kickboxing ma anche al graditissimo ritorno, seppure in forma contenuta, del Daytona Beach. Non vediamo infine l’ora di sostenere lo Secis Bc Jesolo nelle sue prime due gare interne, sperando che il prima possibile le tribune del PalaCornaro possano tornare a riempirsi per scaldare il clima come merita la squadra cittadina arrivata a giocarsi uno dei più importanti campionati nazionali. Grazie agli atleti che parteciperanno a questi eventi, Jesolo può mostrare una volta ancora le sue bellezze ed esprimere la propria accoglienza. Ecco perché voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori e un augurio a tutti gli atleti”.