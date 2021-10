La Giunta approva il contratto preliminare di compravendita dell’area limitrofa al parco Piraghetto.

La Giunta comunale, riunitasi ieri, ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin, lo schema di Contratto preliminare di compravendita dell’area verde di proprietà della Società FS Sistemi Urbani S.r.l. (gruppo FFS) necessario per attuare gli accordi sottoscritti il 15 luglio 2019 relativi alla riqualificazione dell’ambito urbano afferente la nuova stazione ferroviaria di Mestre.

“L’acquisizione dell’area verde posta lungo via Trento – spiega De Martin – consente l’ampliamento del Parco del Piraghetto di ulteriori 21.035 metri quadrati pari ad una superficie di circa 2 ettari. Con la firma del contratto che avverrà nei prossimi giorni il Comune entra definitivamente in possesso dell’area e potranno così iniziare i lavori di bonifica, di demolizione di alcuni manufatti degradati e di piantumazione di nuove essenze arboree. Un impegno che ci eravamo presi e che stiamo portando avanti per fare di quel parco un “polmone verde” al centro della città: la riforestazione urbana è un’azione fondamentale per mitigare il microclima e l’impatto delle emissioni clima-alteranti presenti nel territorio. Inoltre sarà anche avviata un’attività di concertazione e partecipazione per il riuso degli edifici esistenti, ancora in buono stato di conservazione, al fine di insediare attività innovative dal punto di vista sociale, in grado di rigenerare lo spazio ferroviario oggi abbandonato e rendere il parco un punto di riferimento urbano per la popolazione”.

“L’Amministrazione comunale – continua l’assessore – è ancora una volta attenta e concreta nel perseguire gli obbiettivi ambientali e climatici, che fin dal suo iniziale insediamento sono presenti nelle strategie della governance del territorio. Atti concreti come questo, che consentono di ampliare il Parco del Piraghetto in un contesto fortemente urbanizzato sono in linea con gli atti che prevedono la realizzazione di nuove aree destinate a Parco, come la Delibera di Consiglio comunale n° 5/2021, che ha consentito la realizzazione del Parco di Malcontenta di circa 7 ettari o la Delibera di Consiglio comunale 62/2020, che fondava le basi per la realizzazione dell’ambizioso progetto del Parco Fluviale del Marzenego”