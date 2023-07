Jesolo a vela, in famiglia

Anche quest’anno, ha chiuso con successo la competizione “Jesolo a Vela” per cabinati, che si è disputata domenica 9 luglio nelle acque antistanti il litorale jesolano.

Jesolo – Organizzata dallo Jesolo Yacht Club, con il supporto logistico del Porto Turistico di Jesolo, che ha offerto il pernottamento gratuito alle imbarcazioni giunte da lontano, la manifestazione, patrocinata dal Comune di Jesolo, ha visto la partecipazione di ben 22 imbarcazioni, divise in tre classi.

La giornata è stata caratterizzata da condizioni di vento piuttosto tenue alla partenza, rinforzatasi poi grazie alla brezza termica del primo pomeriggio, che hanno impegnato e divertito gli equipaggi. Questi erano composti, in alcuni casi, da famiglie con bambini, proprio com’è nello spirito della veleggiata, anche se lo spirito competitivo, soprattutto per le imbarcazioni più performanti, non è mai mancato.

Amalfi per la categoria A, Matrix per la B e Andreborah per la categoria C, hanno primeggiato nella classifica.

Una simpatica cerimonia di premiazione, alla presenza del manager del porto turistico Federica Biondi, ha sottolineato il clima di festa e di partecipazione. La veleggiata vuole essere il biglietto da visita con cui il Direttivo dello Jesolo Yacht Club, fortemente legato al territorio jesolano, a partire dal Presidente Paolo Milan, si presenta e continua ad essere un punto di riferimento per il mondo della vela e degli sport acquatici di Jesolo.