La Pro Loco di Quinto illumina “La via dei Mulini”

Iniziativa avviata con la Festa sul Sile, che si è conclusa lunedì 10 luglio, ma che resterà a disposizione di tutti anche per il futuro. Il Presidente Mauro Belloni: “Un dono alla comunità di Quinto e ai tanti visitatori che raggiungono il nostro territorio”.

QUINTO DI TREVISO – La Pro Loco di Quinto di Treviso, in occasione della 37esima edizione della Festa sul Sile, ha reso possibile l’illuminazione del percorso “La via dei Mulini”, nel tratto che va dal Mulino La Rosta al Lago Superiore, luogo di pregio in cui si è svolto il tradizionale evento conclusosi lunedì 10 luglio con lo speciale spettacolo pirotecnico sul Sile.

Grazie al supporto di una ditta locale che è voluta restare anonima – e in accordo con il Comune di Quinto di Treviso – la Pro Loco ha installato oltre 30 punti luce a led nei circa 500 metri di percorso.

Una via ciclopedonale suggestiva, finora al buio durante la notte, che segue il corso di un ramo del fiume unendo il Piazzale degli Alpini che si affaccia al bacino artificiale denominato Lago Superiore con lo storico Mulino La Rosta, e che ogni giorno è frequentata da tantissimi residenti, cicloturisti e appassionati.

“In occasione del ritorno della Festa sul Sile, dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia, abbiamo voluto realizzare questa particolare iniziativa, un percorso luminoso che resterà a disposizione di tutti anche per il futuro. Un dono concreto per la nostra comunità, ma anche per i tanti visitatori che raggiungono il nostro territorio a piedi, in bicicletta o per escursioni in canoa”, sottolinea Mauro Belloni, Presidente della Pro Loco di Quinto.

La Festa sul Sile, dallo scorso 30 giugno ad oggi, con i suoi intrattenimenti e il particolare menù con piatti tradizionali, tra tutti la bisata in umido, ha raggiunto quota 18mila presenze.