Oggi si festeggia la Giornata Internazionale dello Shiatsu, un’occasione per far conoscere questa disciplina giapponese e condividerne i valori.

Lo Shiatsu ((指圧 letteralmente pressione con le dita) è un’antica pratica giapponese in cui l’operatore tramite delle pressioni eseguite principalmente con le dita e il palmo della mano stimola il riequilibrio energetico del ricevente.

La prima Giornata Internazionale dello Shiatsu si è tenuta con notevole successo Domenica 13 Giugno 2021, da quel giorno ogni anno si festeggia in tutta Europa l’International Shiatsu Day. Un evento unico nel suo genere in cui tutte le scuole, associazioni, enti, gruppi e singoli operatori di Shiatsu si uniscono per promuovere, ciascuno nella sua modalità e con la propria sensibilità, i valori e i benefici di questa disciplina, realizzando eventi creativi per portarla fra la gente.

Un modo per far conoscere nel proprio territorio questa disciplina tramite un trattamento, una lezione o delle conferenze. Una giornata simbolo che si svolge in maniera autonoma in ogni città.

Trova l’evento più vicino a te e condividi l’esperienza sui tuoi Social con l’hashtag #internationalshiatsuday.

Per maggiori informazioni: International Shiatsu Day