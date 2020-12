È un atto d’amore come ha già affermato, con orgoglio rappresenterà tutti gli operatori sanitari.

Di anni ne ha 29 e si chiama Claudia Alivernini ed è infermiera allo Spallanzani di Roma, ma è in trincea contro il Covid da sempre, domicilio o corsia non conta.

Laurea in Scienze infermieristiche e via, ora un master a breve, ma forse è oggi il suo giorno. Con il suo gesto lancia un vero messaggio di fiducia, tra patemi d’animo per la messa a punto del vaccino e le perplessità, i dubbi e la giusta facoltà di scelta.

Ma Claudia non ha dubbi, oggi mostrerà i muscoli, o per la precisione il muscolo superiore della parte superiore del braccio dove viene somministrato il vaccino in due iniezioni a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Oggi inizia lei.

Instacult di Mauro Lama

