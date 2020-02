In libreria il quarto volume della saga “Eric e Luna”

È in libreria il quarto volume della saga di successo di ‘Eric e Luna’ dell’autrice mestrina Michela Salizzato.

Il maltempo imperversa nei territori del nord della Cina facendo ammalare molti draghi rossi. Le riserve di polvere riscaldante, che può aiutarli a guarire, si stanno esaurendo. É il momento quindi per Eric, Luna, Anton e Fiamma di partire per una nuova missione su incarico del re Dragon. Li accompagneranno Fumante e Braciere alla ricerca di un vulcano dal clima favorevole in cui trasferire la colonia dei draghi rossi. Esploreranno prima Focolandia e poi Dragonia. Nessuno dei due luoghi, però, si dimostrerà una dimora confortevole, anzi dovranno affrontare molti pericoli per uscirne sani e salvi. Per ultimo visiteranno il vulcano spento di Vulcania, dove nuove avventure metteranno alla prova il gruppo di umani e draghi.

Michela Salizzato è nata a Mestre (VE). Ha conseguito la laurea in Scienze Ambientali e la laurea in Lingue e Letterature Straniere. Lavora come assistente di direzione presso un’azienda internazionale. Ha pubblicato articoli scientifici su riviste internazionali e ha scritto “Eric e Luna nel paese dei draghi”, “Eric e Luna e la battaglia dei draghi”, “Eric e Luna e la lunga strada del ritorno” pubblicati da Planet Book rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019.

