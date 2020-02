Teatro Del Monaco: festeggiamenti per il carnevale

Il Bagnetto Per i festeggiamenti del Carnevale al Del Monaco va in scena un divertente gioco teatrale che mette insieme grandi e piccini, partendo da una buffa (ma realistica) situazione I festeggiamenti per il Carnevale al Teatro Mario Del Monaco di Treviso iniziano domenica 16 febbraio – ore 16.00- con la rassegna Famiglie a teatro e lo spettacolo Il Bagnetto, della Compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi. Un divertente gioco teatrale che mette insieme grandi e piccini, partendo da una buffa (ma realistica) situazione. Due uomini attendono impazienti il proprio turno a una toilette pubblica che tarda a liberarsi. Stanchi di aspettare, decidono, di entrare nel bagno riservato ai bambini… Una specie di incantesimo, uno strano gioco di proporzioni e di dimensioni, porterà i due protagonisti, Giovanni Boccomino e Luciano Cendau, dentro un bagno enorme, molto più grande di loro, tanto da farli apparire al pubblico alti quanto un bambino. Spesso gli adulti non si rendono conto delle difficoltà che un essere più piccolo deve superare: le cose troppo spesso sono fatte senza tenere in considerazione le esigenze del popolo dei bambini e questa mancanza di attenzione rende loro la vita più difficile. Vivendo questa situazione paradossale capiranno quanto a volte sia difficile essere bambini e, più di ogni altra cosa, comprenderanno che il momento dell’ infanzia è unico e prezioso, e soprattutto fantastico. Uno spettacolo divertente, allegro, che al suo interno racchiude un piccolo messaggio, semplice ma importante: i bambini devono ricevere molta attenzione, hanno diritto al gioco e al rispetto dei grandi, hanno diritto a un mondo dove poter vivere con gioia la propria avventura. L’atmosfera di allegria al Teatro Del Monaco sarà arricchita dall’assaggio di frittelle e galani per i piccoli spettatori invitati a partecipare in maschera e per le loro famiglie. Teatro Mario Del Monaco | Treviso 16 febbraio 2020 – ore 16.00 Il Bagnetto LA BARACCA – TESTONI RAGAZZI di: di Bruno Cappagli con: Giovanni Boccomino e Luciano Cendau luci: Alex Bertacchi costumi: Tanja Eick scenografie: Barbara Burgio voce fuori campo: Bianca Solazzo fascia d’età: 3 – 8 anni durata: 1h senza intervallo