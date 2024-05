“In Bici con Mazzotti”: aperte le iscrizioni al percorso cicloturistico

TREVISO. Sabato 25 maggio, gli appassionati di ciclismo e cultura avranno l’opportunità di esplorare la Marca Trevigiana attraverso il percorso cicloturistico “In Bici con Mazzotti”. Organizzato dall’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti e dalla Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta, in collaborazione con l’Associazione Amici della Bicicletta Fiab Treviso Aps, il percorso toccherà ville venete, corsi d’acqua e opifici del nordest della provincia di Treviso.

Un Viaggio nella Marca di Bepi Mazzotti

L’itinerario partirà da Carbonera e si svilupperà lungo circa 40 chilometri, permettendo di ammirare alcune delle bellezze storiche e paesaggistiche della zona. Due ville in particolare saranno protagoniste della giornata: Villa Tiepolo Passi e Villa Perocco di Meduna. I partecipanti potranno immergersi nella storia e nell’architettura di queste dimore storiche, guidati dalle descrizioni di Bepi Mazzotti, pioniere del cicloturismo e grande amante della Marca Trevigiana.

Dettagli dell’Evento

Il percorso prevede diverse soste lungo i corsi d’acqua Melma, Storga e Limbraga, affluenti del Sile, per osservare gli elementi antropici e naturali che caratterizzano il paesaggio. Oltre alle ville, il tragitto includerà tappe presso parchi e punti di interesse, con possibilità di ristoro presso locali tipici.

Iscrizioni ed Equipaggiamento

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio, con una quota di partecipazione di 25 euro che copre le visite guidate, l’assicurazione Fiab Treviso e le spese di gestione. È consigliato l’uso di bici elettriche e casco, insieme a uno zainetto con viveri e acqua. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 1° giugno. Per iscriversi, contattare la Segreteria dell’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti ai numeri 0422 855609 o 393 9368926, o via email a [email protected].

Scoprite la Marca Trevigiana con lo sguardo di Bepi Mazzotti e godetevi una giornata all’insegna della cultura, della natura e del buon vivere.