Giro d’Italia sul Monte Grappa: tutti gli eventi collaterali

Il Monte Grappa si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del Giro d’Italia, con una serie di eventi collaterali che coinvolgeranno l’intero territorio. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio questa storica occasione.

VALDOBBIADENE (TV). Grande attesa per la storica tappa del Giro d’Italia sul Monte Grappa. Sabato 25 maggio, le aree trevigiane e vicentine si uniranno lungo un percorso simbolico dalle colline del Conegliano Valdobbiadene fino alla Cima Grappa, attraversando boschi, vigneti, luoghi storici e meraviglie dell’arte. Le amministrazioni locali, in collaborazione con vari enti, hanno organizzato una serie di eventi collaterali per celebrare l’evento e promuovere il territorio.

Collaborazioni e Preparativi

L’Associazione Intesa Programmatica d’Area “Terre di Asolo e Monte Grappa” e l’Unione Montana del Bassanese, insieme all’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e le amministrazioni locali, hanno unito le forze per preparare al meglio l’evento. L’area del Monte Grappa, parte della Riserva della Biosfera Mab Unesco, e le Colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, saranno al centro dell’attenzione mediatica. La campagna di sensibilizzazione ambientale “Tappa DEcoROSA”, con pannelli illustrativi in italiano e inglese realizzati dal fumettista Valentino Villanova, inviterà i visitatori a riportare i rifiuti a valle.

Eventi nell’Area del Bassanese e del Monte Grappa

18-19 Maggio – Pieve del Grappa

Crespano di Note: Evento musicale con punti ristoro, mercatini e animazione per bambini.

19 Maggio – Bassano del Grappa

4° BDG Enduro: Campionato triveneto Enduro MTB.

19 Maggio – Monte Grappa

3° Monte Grappa Gravel Day: Evento non competitivo per Gravel, MTB, E-Bike.

21 Maggio – Bassano del Grappa

Inaugurazione Bassano Mondiale: Mostra sugli articoli giornalistici dei mondiali di ciclismo del 1985.

22 Maggio – Bassano del Grappa

Reading in attesa del Giro: Evento culturale a cura dell’associazione Rabbit Hole.

23 Maggio – Romano d’Ezzelino

Cena in Rosa: Cena con prodotti tipici del territorio presso Villa Negri.

24 Maggio – Bassano del Grappa

Proiezione del film “Io sono il Colonnello” : Evento aperto alle scuole e al pubblico.

: Evento aperto alle scuole e al pubblico. Concerto “Aspettando il Giro”: Doppio concerto gratuito presso Parco Ragazzi del ’99.

24 Maggio – Borso del Grappa

Festa del Biso : Stand enogastronomici e musica dal vivo.

: Stand enogastronomici e musica dal vivo. Grande Festa Rosa: Diversi eventi e feste in vari punti di Borso del Grappa.

25 Maggio – Bassano del Grappa

Record Mondiale Le 12 ore di Anna Mei: Evento benefico presso il Velodromo Rino Mercante.

26 Maggio – Bassano del Grappa

10° Monte Grappa Bike Day: Evento non competitivo su strade chiuse al traffico.

Eventi nell’Area delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

22 Maggio – Valdobbiadene

Partenza del Giro E: Evento con il villaggio della sostenibilità.

23 Maggio – Colline del Prosecco

Quartultima tappa del Giro: Passaggio dei ciclisti tra le colline del Prosecco, visibile in TV.

25 Maggio – Il Muro di Ca’ del Poggio

Grande Festa Rosa: Celebrazione presso il famoso Muro di Ca’ del Poggio.

27 Maggio – Colline del Prosecco

Cycling Stars Criterium: Terza edizione dell’evento ciclistico.

Questi eventi non solo celebreranno il passaggio del Giro d’Italia, ma offriranno anche un’occasione per promuovere le bellezze naturali, storiche e culturali del territorio, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle eccellenze locali.