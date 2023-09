Il vero Dream Team Azzurro (di nuovo) sul tetto d’Europa!

Anche l’Italia ha il suo Dream Team, capace di inanellare successi anno dopo anno. Sono i magnifici ragazzi della Nazionale Italiana Sindrome di Down campioni d’Europa 2023. A Padova, all’interno dei SUDS European Championships, gli Azzurri hanno battuto la Finlandia 31-18 aggiudicandosi (di nuovo) il titolo, dopo quelli del 2017 e del 2021. Applausi a scena aperta a Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis. Allenatore Giuliano Bufacchi, assistenti Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo. La Nazionale Sindrome di down ha anche vinto tre Campionati del Mondo (2018, 2019, 2022).

PADOVA – Italbasket tra le prime otto del mondo, Germania Campione del Mondo davanti alla Serbia. Mentre a Manila si sfidavano a colpi di bombe da tre davanti agli occhi di tutto il mondo, il vero Dream Team Azzurro conquistava il tetto d’Europa in quel di Padova.

Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis. Allenatore Giuliano Bufacchi, assistenti Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo. Ecco i nomi del Dream Team Azzurro.

In una partita molto tirata, che fino al terzo quarto vedeva le compagini appaiate, i nostri ragazzi sono riusciti ad alzare il ritmo e ad andare sotto canestro con maggiore costanza e precisione. “Una gioia immensa – commenta il responsabile tecnico nazionale Giuliano Bufacchi– che ci inorgoglisce e ci porta a concludere il quadriennio ad Antalya da teste di serie. Soddisfatto dei ragazzi per il loro impegno, tenacia e coraggio. Grazie ai tecnici D’erasmo e Dessì con i quali abbiamo condiviso questa splendida avventura e grazie alla FISDIR per aver sempre creduto in noi”.

L’Italia chiude senza alcuna sconfitta. In precedenza aveva battuto anche Ungheria (33-12), Turchia (27-23) e Portogallo (31-7).

Alla Fisdir, alla Nazionale, ai tecnici e ai ragazzi vanno i complimenti e le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci e di tutta la FIP per il prestigioso e qualificante risultato.

Il Team Italia FISDIR conclude la rassegna continentale SUDS con 73 medaglie

Ai SUDS European Championships 2023 di Padova il Team Italia FISDIR ha conquistato il prestigioso risultato di 73 medaglie totali con 28 ori, 24 argenti, 21 bronzi.

Calcio a 5 – Bronzo per i ragazzi del futsal che hanno sconfitto per 6-2 l’Irlanda. Dopo la sconfitta in semifinale con la Turchia, alla fine vincitrice del torneo avendo sconfitto in finale il Portogallo, i ragazzi di Gianluca Oldani e Angelo D’Auria mettono in campo grinta e passione, salendo sul podio.

Atletica Leggera – 6 ori e 2 argenti sono giunti dall’atletica, che porta in dote anche 2 record del mondo. Il primo per Chiara Statzu negli 800m mosaico che ferma il cronometro a 38.26, il secondo dalla staffetta 4×400 (Zaramella, Tridente, Nieddu, Piacentini) che concludono in 5:04.06. Altro oro per Sara Statsu nei 200m mosaico, per Andrea Piacentini nei 200m, per Stefano Lucato nei 1500m marcia e per Sorato Alice sempre nei 1500m marcia. Bronzi per Zaramella e Nieddu, rispettivamente nei 200m e negli 800m maschili.

Il commento del c.t. Mauro Ficerai: “A conclusione non posso che essere soddisfatto e felice per quanto i ragazzi hanno dimostrato a questo europei. Le 11 medaglie d’oro, i 3 primati mondiali, il primato europeo quello italiano ottenuti dimostrano la vitalità del movimento down nel nostro paese. Nonostante la squadra fosse sperimentale, i ragazzi hanno ottenuto risultati al di là delle più rosee aspettative. In modo particolare mi piace sottolineare il positivo innesto di giovani che hanno dimostrato capacità e temperamento al di fuori del normale. I WR di Alice Sorato negli 800 marcia, quello della Statzu negli 800 piani mosaico, quello della 4×400 e l’Europeo di Zaramella, atleta di soli 16 anni, nei 400 piani, ottenuti da ragazzi per la maggior parte giovanissimi, ci danno il senso della profondità della rosa di atleti a nostra disposizione. Continuiamo a lavorare così in attesa dei Trisome Games di Antalya in marzo, per i quali tutti dovranno farsi trovare pronti”.

Judo – Si sono concluse, dopo le gare individuali, le gare a squadre, dove l’Italia giunge al bronzo dopo aver superato la Turchia in finale per il terzo posto. Oro per la Polonia, argento per il Portogallo.

“Grandissima prestazione dei nostri ragazzi che portano a casa 7 medaglie, 3 ori,1 argento e 3 bronzi. Altissimo il livello delle altre delegazioni, soprattutto della Polonia che ha poi vinto la competizione a squadre. Non siamo stati molto fortunati nel sorteggio a pescare la vincitrice finale, ma siamo riusciti a giocarcela alla grande, visto anche un atleta in più, di categoria superiore, di cui hanno potuto disporre. A livello individuale grandissime prestazioni di tutti i nostri atleti, quindi complimenti vivissimi. È stato sicuramente un ottimo test in vista dei Trisome Games di Antalya dove contiamo di raggiungere un risultato ancora più importante”, commenta Giosuè Giglio, tecnico nazionale di judo.

Tennistavolo– 2 bronzi giungono dai ragazzi del c.t. Marzia Bucca. Bronzo nel singolo, sia maschile che femminile, per Marco Ghirlandi e Abate Anna.

Tennis – Ottima prestazione quella degli azzurri del tennis che riempiono il podio con l’oro di Bezzi, l’argento di Vietti e il bronzo di Morgagni nel singolare. Nel doppio, oro per Bezzi/Vietti e argento per Sommese/Morgagni.

Soddisfatto anche il d.t. Giancarlo Marcoccia: “Sono state giornate lunghe ripagate da molti risultati importanti, compresi diversi record del mondo e medaglie di peso. Negli sport di squadra confermiamo gli ottimi risultati ottenuti in passato, specialmente nella pallacanestro dove ci confermiamo ai vertici continentali. Grazie a tutta la delegazione, dagli atleti ai tecnici, dal personale federale a quello sanitario per il grandissimo lavoro svolto. Ci prepariamo per i Trisome Games di Antalya dove saremo sicuramente protagonisti assoluti. 73 medaglie sono lo specchio del lavoro fatto in questi anni e testimoniano la crescita