Mondiali Nuoto Jr: bronzo per Cristiana Stevanato

Ottimi risultati per i due portacolori dello Stilelibero Preganziol -Team Veneto , società associata alla Lisporteam360, Cristiana Stevanato ( 2007) e Federico Mao ( 2005) ai Campionati Mondiali junior di nuoto ( World Aquatics Junior) che si sono svolti a Netanya ( Israele) dal 4 al 9 settembre nelle piscine del Wingate Institute.

NETANYA (ISRAELE) – Dopo l’ottima prestazione agli Europei di Belgrado di Luglio dove avevano conquistato l’oro nelle staffette, ambedue gli atleti sono stati nuovamente convocati in Nazionale ed inseriti nello stesso ruolo.

Cristiana nella staffetta 4 x 100 sl ha esordito nelle semifinali in seconda frazione con il tempo di 56.13 contribuendo all’accesso della formazione alla finale alla quale non ha partecipato per scelta tecnica con l’Italia che conquistava la quarta piazza.

È stata poi inserita nella 4 x 100 mista (due maschi e due femmine con quattro stili diversi) dove ha chiuso la gara nell’ultima frazione con lo stile libero qualificando l’Italia alla finale. Anche in questa occasione non è scesa in vasca nella finale per scelta tecnica, con la formazione Italiana che ha conquistato la terza piazza con Cristiana che alle premiazioni ha ricevuto la giusta ricompensa quale componente del gruppo con la consegna della medaglia di bronzo.

Federico ha gareggiato nella staffetta 4 x 200 sl che nelle finali ha stabilito il nuovo record italiano juniores abbassando il limite di altri 4 centesimi con Alessandro Ragani 1’47″24 RIJ , Gianluca Messina (1’51″73), Federico Mao (1’49″82) e Filippo Bertoni (1’47″46) giungendo quarti a soli 3 centesimi dal terzo posto che è andato all’Australia con la vittoria agli Usa ed argento alla Cina.