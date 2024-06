Il tredicenne Mattias Antonio Glavinic in concerto

Il giovanissimo pianista, talento del conservatorio di Venezia, ha suonato anche dinnanzi al Presidente della Repubblica

TREVISO – Appuntamento venerdì 7 giugno all’Auditorium Santa Croce (Quartiere Latino) con il terzo concerto (gratuito) di #Generazionifuture, progetto culturale di Fondazione Cassamarca volto alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio. Protagonisti quest’anno i giovani musicisti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Alle ore 18 a salire sul palco sarà Mattias Antonio Glavinic, talentuoso pianista di soli 13 anni. Eseguirà musiche di Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Felix Mendelssohn, Fryderyk Chopin e Franz Liszt.

Mattias Antonio Glavinic ha tredici anni. È italo-croato e vive a Jesolo (VE). Inizia a suonare il pianoforte a 5 anni e all’età di dodici anni superato gli esami di pianoforte e piano e orchestra del triennio accademico con 30 e lode frequentando il corso per “Giovani talenti”. Per tre anni consecutivi ha vinto il “Premio Giol”, il concorso che premia i più meritevoli e talentuosi studenti del conservatorio e fino a oggi ha vinto più di trenta primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali.

Nel 2017 è stato scelto tra i sette pianisti che l’Associazione Pianofriends ha selezionato per Wunderkinder, concerto dedicato ai giovani pianisti nel contesto del Festival dell’Alto Adige nella prestigiosa sala Gustav Mahler a Dobbiaco, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha tenuto recital molti prestigiosi teatri in Italia e all’estero.

Si è esibito con l’Orchestra Antonio Vivaldi di Milano, con l’Orchestra Ferruccio Busoni di Trieste, con l’Orchestra Giovanile di Grosseto, con l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, con l’Orchestra del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia e con l’Orchestra dell’Opera b.b. di Zagabria (Croazia). Ha seguito masterclass tenute dai Maestri: Vincenzo Balzani, Roberto Plano, Boris Petrushansky, Giuseppe Andaloro, Yuri Bogdanov, Mihkel Poll e Hinko Haas.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento posti.