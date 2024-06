Lista “Noi Moderati” per le Elezioni Comunali di Mogliano Veneto dell’8 e 9 Giugno

MOGLIANO VENETO. In vista delle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, siamo orgogliosi di presentare la lista “Noi Moderati” a sostegno della candidatura di Davide Bortolato come Sindaco di Mogliano Veneto. La nostra lista rappresenta un gruppo di cittadini impegnati e appassionati, pronti a lavorare insieme per la nostra comunità.

Noi Moderati è un partito di centrodestra liberale-riformista ed europeista che si ispira a valori cristiani. Nato nel 2022, il nostro movimento si propone di riunire diverse esperienze politiche e territoriali per valorizzare la coalizione di centrodestra. Nel 2023, siamo diventati un vero e proprio partito politico. Al centro del nostro progetto c’è il NOI: l’unione di storie ed esperienze politiche locali che, assieme, formano una nuova proposta tra idee e competenze eterogenee, mantenendo un forte contatto con la realtà territoriale.

Nella foto la coordinatrice Chiara di Giusto con il Fondatore Maurizio Lupi.

P.E.