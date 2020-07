Il Punto Comune

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Per semplificare i tortuosi e complicati meandri burocratici esistenti in Italia e particolarmente nelle varie amministrazioni comunali sparse nel territorio, quella di Mogliano – riunendo in uno sportello polifunzionale già da tempo quasi tutti gli uffici addetti a produrre certificati di ogni genere, dai servizi demografici (anagrafe, stato civile ed elettorale) a quelli sulla famiglia, commercio, edilizia privata, commercio, tributi e fornire informazioni varie – ha creato un enorme call center sito al 1° piano di un manufatto in Piazzetta del Teatro con un certo numero di impiegate che negli orari d’ufficio sono sempre a disposizione della cittadinanza e sono in grado di produrre qualsiasi documento in tempo reale. Mentre tutti gli uffici riguardanti la persona (assistenza sociale, assegnazione delle case popolari, contributi per disagio economico) sono stati trasferiti nei locali dove fino a poco tempo fa c’era la Biblioteca Comunale in via Terraglio 8.

L’idea di raggruppare i servizi in un unico ufficio, quello del Punto Comune, è risultata sicuramente vincente, perché in tal modo si evitano code inutili ed attese spasmodiche per avere un documento, che, invece al call center di Mogliano si ottengono in tempo reale!

