Il Presidente Mattarella alla Prima della Fenice

Un lunghissimo applauso ha salutato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso nel palco reale del Teatro. Dopo il canto dell’Inno di Mameli, si è alzato il sipario sulla Prima della stagione della Fenice.

VENEZIA – Inaugurata ieri sera la stagione lirica 2023-2024 del Teatro La Fenice di Venezia con la rappresentazione di “un’opera fantastica” di Jacques Offenbach: “Les contes d’Hoffmann” con la regia del veneziano Damiano Michieletto e la bacchetta di Frédéric Chaslin. Mille persone tra platea e palchi hanno riempito il Teatro.

Ad accogliere il Presidente Mattarella il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro insieme al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, il presidente del Cnel e della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, Renato Brunetta e il prefetto di Venezia, Michele di Bari.

In precedenza, il Presidente della Repubblica ha visitato gli spazi dedicati alla Fondazione The Human Safety Net nelle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco.