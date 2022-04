Ucraina, il Papa invoca la tregua pasquale

“Si ripongano le armi. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?”.

Ieri, durante l’Angelus, Papa Francesco ha rivolto questo accorato appello per la pace in Ucraina.

“Nulla è impossibile a Dio: anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine e che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi”, ha detto ancora il Pontefice nell’omelia della Domenica delle Palme. “Nella follia della guerra si torna a crocifiggere Cristo. Siamo nei giorni che precedono la Pasqua ma c’è la guerra perché si vuole vincere. Così, però, si perde soltanto”.”.

“Quando si usa violenza non si sa più nulla su Dio, che è Padre, e nemmeno sugli altri, che sono fratelli. Si dimentica perché si sta al mondo e si arriva a compiere crudeltà assurde. Lo vediamo nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo. Sì, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli”.

Subito dopo, il Papa è sceso in Piazza San Pietro sulla ‘papamobile’ scoperta per incontrare i fedeli e i pellegrini. Un evento che non si vedeva dall’inizio della pandemia.