Il mondo del golf in aiuto del mare

One Ocean Foundation presenta More Birdies Less Plastic agli US Kids Venice Open 2023, la prima iniziativa legata al mondo del golf per combattere l’inquinamento marino da plastica.

PADOVA – In occasione del US Kids Venice Open 2023, che si terrà a Padova dal 17 al 19 agosto, One Ocean Foundation, Sustainability partner della manifestazione, promuove More Birdies Less Plastic, la prima iniziativa legata al mondo dei golfisti per combattere l’inquinamento marino causato dai rifiuti di plastica.

Per ogni birdie realizzato durante la competizione, verrà rimosso 1 chilogrammo di plastica dalle coste, impedendo che finisca nell’oceano. L’iniziativa, che mira a sensibilizzare i giovani giocatori sul problema dell’inquinamento, genera al contempo un impatto concreto e misurabile.

More Birdies Less Plastic prevede un processo virtuoso, attraverso il quale è possibile tracciare con precisione le informazioni sul luogo della raccolta della plastica. One Ocean Foundation si impegna a raccogliere rifiuti plastici permettendo così che siano riciclati e reintrodotti nel ciclo produttivo favorendo lo sviluppo di un’economia circolare.

Durante l’US Kids Venice Open, i circa 400 giovani golfisti, provenienti da tutto il mondo, verranno inoltre sensibilizzati attraverso un questionario su tematiche di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza di come la tutela dell’oceano debba riguardare tutti.

L’iniziativa fa parte del progetto ambientale No Plastic in the Ocean di One Ocean Foundation, che nel corso degli ultimi due anni ha permesso di raccogliere e riciclare oltre 100 tonnellate di rifiuti plastici.

One Ocean Foundation (OOF), nata a marzo 2018, è un’iniziativa italiana di rilevanza internazionale per la salvaguardia dell’oceano. La Mission della Fondazione è di accelerare soluzioni ai problemi degli oceani ispirando leader internazionali, aziende e individui, promuovendo un’economia blu sostenibile e migliorando la conoscenza degli oceani attraverso l’ocean literacy. L’elemento distintivo di One Ocean Foundation è rappresentato dal proprio network e da un comitato scientifico di altissimo livello e, al tempo stesso, da una forte spinta divulgativa, al fine di accrescere la consapevolezza e creare relazioni costruttive tra tutti gli stakeholder impegnati a più livelli nella marine preservation. Codice etico di OOF, la Charta Smeralda: un documento innovativo, accessibile a tutti attraverso il sito www.1ocean.org che guida individui e organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell’ambiente marino.