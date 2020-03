Il focolare Vs focolaio

Un soffio leggero di sabato sera come un anelito ,un refolo di ponentino e trapela tutto,da domani tutti a casa e d’acchito non si capisce ma esiste una spiega.

E la domenica mattina senza la Messa il teatro o il cinema gia’ e’ in cavalleria,mai digerita ma compresa,ma neanche uscire e forse nada pallone,qui le poche certezze granitiche vacillano,tutto sembra con i piedi d’argilla.

Il giorno scorre lento e sincopato,si riapre il vecchio Risiko,per alcuni l’incanutito Monopoli e poi playstation o scopone scientifico e perche’ no rifarsi l’armadio e sistemarsi le piantine ornamentali,o rileggere una vecchia ricetta,in cuffia hit sul tubo in loop.

Ma deve ancora tramontare la nottata e arrivare lunedi’ e qui il focus si sposta diametralmente sul lavoro, da sempre al nostro fianco,posso,non posso,e fino a che ora e come?

Fino a lunedi’ sera dove la penisola si scopre interamente closed,intrisa di quel rosso carminio che significa stop,qui ci si ferma,una svolta totale inimmaginabile e mai vista,ma necessaria.

E allora la dolce dimora ci accoglie come sempre ha fatto al nostro ritorno,solo che ora siamo tutti per lei e con i suoi mattoncini rossi la scorgiamo che scodinzola,come un cucciolo di cane felice di averti finalmente tutto il giorno per se.

