Una poesia al giorno negli undici giorni che ci separano dalla Primavera

In un tempo delicato questo, c’è chi trova l’entusiasmo di attraversarlo a suon di versi e riflessioni con undici poeti negli undici giorni che ci separano dalla Primavera

Per omaggiare i 21 anni della Giornata Mondiale della Poesia, che ricorre il primo giorno di Primavera, nel cuore di un momento storico di tangibili cambiamenti nel modo di relazionarci, CartaCarbone Festival Letterario “autobiografia & dintorni” mette in scena un tam tam poetico a cui parteciperanno undici poeti.

Francesco Targhetta, Giovanna Frene, Paolo Agrati, Nicoletta Bidoia, Violante Vibora, Silvia Battistella, Alberto Trentin, Giulia Rusconi, Azzurra D’Agostino e Alberto Cellotto hanno risposto a #ParoleCheSonoAlberi – ispirati ai versi del poeta messicano Octavio Paz – e scandiranno sui Social l’attesa, tenendo alta l’attenzione su ciò che sa andare oltre i nostri pensieri razionali.

Per favorire la visualizzazione ad un maggior numero di persone, i canali social di CartaCarbone Festival pubblicheranno nella tarda mattinata una poesia al giorno, recitata ognuna da un nuovo poeta, a partire da giovedì 12 marzo.

Questo tour in versi avrà il suo culmine il 21 marzo, quando, al rintocco delle 12, Vasco Mirandola, l’attore, poeta, regista che ha realizzato anche vari progetti legati alla poesia in video, unendo i suoi talenti, ci regalerà una performance d’autore che non mancherà di toccare la tagliente attualità.

I nostri sensi si stanno risvegliando, le necessarie limitazioni che stiamo vivendo, potenzieranno la consapevolezza del nostro entrare in contatto con l’altro nella sua pienezza.

“L’inchiostro verde crea giardini,

selve, prati,

fogliami dove cantano le lettere,

parole che son alberi”

Octavio Paz

CartaCarbone Festival continua la sua missione di diffondere cultura gratuitamente, utilizzando tutti gli strumenti necessari per offrire dei momenti di arricchimento dai quali possono nascere risposte, grazie a chi ha avuto la talentuosa capacità di tradurre in versi il rapporto con tutto ciò che ci circonda in una dimensione partecipativa della vita.

Colleghiamoci, per dare vita ad una mediata, ma intima esperienza di collettività, attendendo il momento di una rinata e più saggia condivisione.

