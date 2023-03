Il film Cult “I guerrieri della notte” torna al Cinema

Grazie al progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna, ‘Il Cinema Ritrovato’, torna al cinema il capolavoro Cult di Walter Hill “I guerrieri della notte”

BOLOGNA – “Guerrieri, venite a giocare alla guerra?” Tra le frasi più iconiche del cinema statunitense, questa domanda, ripetuta in maniera ossessiva, con in sottofondo lo sbattere delle bottiglie di birra, di certo ne rientra a pieno diritto.



Torna da oggi nelle Sale in versione restaurata grazie al progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna, “il Cinema Ritrovato“, uno dei film cult più leggendari della storia del cinema.

“I guerrieri della notte“, tratto dall’omonimo romanzo di Sol Yurick, è una pellicola diretta magistralmente da Walter Hill nel 1979. Un film epico, violento, vertiginoso, un misto di generi cinematografici che va dal western all’horror, con passaggi degni di un Musical. Una colonna sonora diventata leggendaria quasi quanto il film stesso. Un film generazionale, liberamente ispirato all’Anabasi di Senofonte, che descrive in maniera realistica l’atmosfera tra le Band di New York di quegli anni.

92 minuti di pura adrenalina, in una caccia al topo claustrofobica senza tregua tra le strade della Grande Mela. Frasi iconiche, personaggi unici come la Dj di cui si vede solo la bocca, scene rimaste nella storia e citate a più riprese come il viaggio in Metropolitana. Fu d’ispirazione a molti film successivi che non riuscirono però a ripeterne il successo.

Girato quasi interamente di notte, molte delle comparse furono prese da bande di strada davvero esistenti, rendendo il film ancor di più leggendario.

Il trailer del film per la nuova uscite nelle sale

Elenco dei Cinema e la programmazione

Photo Credit: https://distribuzione.ilcinemaritrovato.it/