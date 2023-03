Il coraggio di Zarifa

L’attivista afgana, impegnata per i diritti delle donne, ha parlato della sua vita e della lotta delle donne afgane durante un incontro organizzato nell’ambito di Marzo Donna.

Mestre – Zarifa Ghafari, autrice del libro autobiografico “Zarifa – La battaglia di una donna in un mondo di uomini” è stata protagonista ieri presso la Biblioteca Carpenedo Bissuola dove ha raccontato la sua vita e parlato della lotta delle donne afgane.

Ad accoglierla, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano che ha sottolineato: “L’appuntamento con Zarifa Ghafari nell’ambito del progetto “In Touch” si inserisce perfettamente nel nostro Marzo Donna, mese durante il quale abbiamo molto parlato dei diritti delle donne e Zarifa è la rappresentazione ideale di coloro che lottano per questi diritti. Una donna coraggiosa, determinata, che nonostante l’ambiente in cui è cresciuta ha avuto la forza di essere istruita, di diventare sindaco da giovanissima e di portare con sè le ferite di una lotta che il suo popolo sta facendo contro di lei e contro tante donne. Massima solidarietà parta da Venezia per tutte le donne del mondo in cui i diritti sono costantemente violati e noi siamo molto orgogliosi oggi di incontrare e parlare con Zarifa”.

Zarifa Ghafari

A soli 24 anni Zarifa Ghafari diventava sindaco di Maidan Shahr, nella provincia ultraconservatrice di Vardak, in Afganistan. Il suo impegno civile le è costato molto e ha dovuto subire varie rappresaglie e diversi attentati, culminati il 5 novembre 2020, nell’assassinio di suo padre. Proprio nel 2020 a Zarifa Ghafari veniva conferito il Premio internazionale donne coraggiose, U.S. Secretary of State’s International Women of Courage Award annualmente tributato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America a donne di tutto il mondo che hanno dimostrato leadership, coraggio, intraprendenza e disponibilità al sacrificio per gli altri. Nomination al premio Sacharov 2021 in riconoscimento della sua coraggiosa battaglia per l’uguaglianza e i diritti umani, Zarifa Ghafari è oggi alla testa della fondazione umanitaria Assistance and Promotion of Afghan Women, di tutela dei diritti delle donne.

La Biblioteca Carpenedo Bissuola, della Rete Biblioteche del Comune di Venezia, ha aperto il tour italiano di incontri che Zarifa Ghafari, in prima linea per la tutela dei diritti delle donne nel suo Paese, sta facendo con il suo libro autobiografico “Zarifa. La battaglia di una donna in un mondo di uomini”, da poco uscito per Solferino, in cui è raccontata la sua storia.

In programma, fino al 24 maggio 2023, il cartellone “In_touch 2023” promosso dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia con i fondi strutturali europei PonMetro, che sigla la riapertura della rinnovata Biblioteca di Carpenedo-Bissuola, riconosciuta come spazio aggregativo per tutti.