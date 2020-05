Il Cimitero Monumentale di Mogliano Veneto è situato a ridosso del centro storico del paese perché una volta quando i cimiteri venivano

concepiti e costruiti, in quasi tutti i paesi dell’intera Penisola, e quindi anche a Mogliano che era un piccolo paesino, composto da poche

abitazioni, il Cimitero fu situato nella immediata periferia del Centro Storico del paese.

Invece adesso, con l’eccessivo popolamento e la continua costruzione di nuove abitazioni, risulta in pieno centro.

Fra l’altro quello di Mogliano avrebbe bisogno di essere amplificato perché non più sufficiente, ma non essendo possibile per mancanza di spazi utili limitrofi, si avvale di altri cimiteri dislocati nelle Frazioni, che ovviamente, risultano scomodi. Complessivamente la sua vista è resa graziosa da parecchie tombe costruite con fantasia ed eleganza che riescono a catturare la curiosità dei visitatori.

Commenta la news

commenti